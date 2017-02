Lá Thư từ Đức Quốc

Nước cờ cao của Gabriel sẽ thay đổi bàn cờ chính trị của Đức vào mùa Thu 2017 ?

* Lê-Ngọc Châu

Ứng cử viên thủ tướng Martin Schulz là niềm hy vọng mới của SPD (Ảnh: dpa/Internet)



SPD trong cuộc thăm dò mới, lần đầu tiên qua mặt Liên đảng CDU/CSU

Chỉ gần hai tuần sau khi tuyên bố Martin Schulz là ứng cử viên thủ tướng của SPD, đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) lần đầu tiên đã vượt qua Liên đảng theo một cuộc khảo sát mới. Trong xu hướng "Insa - quan điểm hiện tại" trên danh nghĩa của tờ báo "Bild", SPD so với tuần trước thắng thêm bốn điểm và đạt đến 31 phần trăm như "bild.de" báo cáo vào hôm nay thứ Hai 06.02.2017. CDU / CSU mất đi ba điểm và chỉ còn nhận được 30 phần trăm.

Tả Khuynh (die Linke) theo Insa tăng 1 điểm lên 10 phần trăm. Đảng Xanh (The Greens) mất hai điểm và xuống còn 7 phần trăm. Không thay đổi là AfD với 12% và FDP với 6 %.



Trong những ngày vừa qua, SPD đã có thể vui mừng một xu hướng tăng lên đáng kể trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri. Trong xu hướng chủ nhật gần đây của Viện nghiên cứu Emnid cho báo "Bild am Sonntag (Bild ngày Chủ Nhật)", SPD đã tăng nhanh với mức độ rất cao là 6 điểm lên đến 29 phần trăm. Khoảng cách so với Liên minh giảm trong vòng một tuần từ 14 xuống còn 4 điểm phần trăm, Liên minh đã trụt xuống còn 33 phần trăm (giảm 4 điểm phần trăm). Như thế, hai đảng lớn chênh lệch nhau không nhiều, lần chót là cuối năm 2012.

Người từ chức đảng trưởng SPD, ông Sigmar Gabriel đã đề cử ông Schulz vào ngày 24 tháng 1 năm 2017 là ứng cử viên thủ tướng của SPD, và cuối tháng Giêng 2017, Schulz được bổ nhiệm chính thức trở thành ứng cử viên hàng đầu của SPD và sẽ là đối thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel (CDU). Schulz đã nhiều lần cảnh báo chống lại trạng thái khoan khoái quá mức. Các cuộc thăm dò tốt cung cấp cho một khí thế, nhưng điều này chưa phải là một chiến thắng tranh cử !.

Thay lời kết: Dựa vào kết quả kể trên, người viết đưa ra vài nhận định riêng sau đây :

- Trước ngày 24.01.2017 theo kết quả thăm dò ý kiến cử tri thì SPD nằm ở mức độ 20%, thua CDU hơn 15%. Về sự ưa chuộng và nếu bầu thủ tướng trực tiếp thì Gabriel còn thua xa bà Merkel. Có thể nói hoàn toàn không có cơ hội nào cho SPD để thắng CDU cả. Hiện tai, ông Schulz không kém bà Merkel bao nhiêu (có khảo sát nói hơn!) về sự ưa chuộng !

- Sau thời gian dài suy nghĩ, lãnh đạo của đảng SPD, Sigmar Gabriel như đề cập ở trên hôm 24.01.2017 đã bất ngờ tuyên bố từ bỏ chức đảng trưởng SPD và không ra tranh cử Thủ tướng Đức nhường ưu tiên cho Martin Schulz trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24 tháng Chín 2017. Gabriel nêu lý do với báo "Stern (ngôi sao)" về sự rút lui như sau : "Nếu tôi bây giờ ra tranh cử, tôi sẽ thất bại - và với tôi cả SPD ". Qua sự việc bất ngờ xảy ra ở trên, tôi chỉ biết thán phục quyết định của ông Gabriel vì không những ông ta thức thời, biết người biết ta mà còn sẵn sàng hy sinh danh vọng thật sự vì quyền lợi đảng nói chung.

- Nếu ai theo dõi tình hình chính trị Đức có thể sẽ nhận thấy được rằng dân Đức đang muốn có sự thay đổi chính phủ. Nhiều người cho biết bà Merkel sau ba nhiệm kỳ không còn khả năng nào mới lạ nữa nên Đức cần có một chính phủ mới, một lãnh đạo mới, chuyện thành công hay không còn tùy vào kết quả bầu cử vào ngày 24 tháng Chín năm 2017.

- Uy tín của bà Merkel sút giảm thấy rõ qua cuộc khủng hoảng chính sách tị nạn "mở ngõ, không kiểm soát" do chính bà ta chủ xuớng làm cho dân Đức nói chung bất mãn. Thành phần xưa nay thất nghiệp, vô gia cư cảm thấy bị bỏ rơi và xa hơn nữa tình hình an ninh nội địa xấu đi rất nhiều so với quá khứ. Một điểm khác cũng cần nhắc đến là bà Merkel "cứng đầu cho là đúng" bất chấp phản ứng của dân chúng và các chính trị gia Đức đòi phải thay đổi chính sách tỵ nạn. Gần đây qua những cuộc tấn công và khủng bố từ người "di dân", gần nhất là tại Bá Linh vào dịp Giáng Sinh làm 12 người chết và gần 50 người bị thương nên cảm tình dân Đức dành cho Merkel không còn như ngày xưa. Đi từ các dữ kiện trên chính vì thế có lẽ dân chúng "chán CDU !". Rõ ràng yếu tố "nhân tâm" đóng vai trò quan trọng và chúng ta sẽ được nhìn rõ phản ứng của dân Đức qua "Lá phiếu Dân chủ" trong 7 tháng nữa !.

- Cũng có nhiều người cho rằng ông Schulz thiếu kinh nghiệm chính trị nội địa. Ở đây tôi xin được mở ngoặc. Ông Trump vốn là một nhà kinh doanh, thiếu kinh nghiệm chính trị mà bất ngờ thắng một nữ chính trị gia chuyên nghiệp. Có ai ngờ chuyện ngựa về ngược ở Mỹ ??. Vì thế tất cả chỉ tương đối. Nhưng khách quan nói, ông Schulz cũng đâu thiếu kinh nghiệm dù giới hạn vì ông ta từng là Thị trưởng một thành phố ở Đức, từng là chủ tịch quốc hội Âu Châu nên theo thiển ý đừng vội xem thường tầm nhìn chính trị của ông Schukz, chưa nói đến việc NẾU ông ta thắng cử, bên cạnh ông còn có nhiều cố vấn tài giỏi trên nhiều lãnh vực.

Chưa bao giờ SPD được sự ủng hộ mạnh như trên từ 8 năm nay. Đành rằng còn hơn 7 tháng nữa mới bầu cử nhưng nếu đà này không thay đổi thì SPD có triển vọng đạt kết quả khả quan trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24.09.2017. Tuy nhiên, muốn hất CDU/CSU ra khỏi chính quyền Đức thì SPD phải cần một liên minh với đa số phiếu tuyệt đối. Một liên minh chính phủ Đỏ-Đỏ -Xanh (SPD + Linke + Xanh) có thể là một giải pháp vì hầu hết các đảng phái, trong đó có SPD không muốn liên minh với đảng có khuynh hướng hữu khuynh AfD.

Giả thuyết khác nếu trong trường hợp đảng FDP được tham chính và có số phiếu ngang ngữa với Tà Khuynh thì liên minh Đỏ + Vàng + Xanh (gọi là liên minh "Đèn đường") có thể thành hình, với điều kiện SPD thua phiếu CDU rất ít. Còn nếu FDP lọt sổ không được tham chính thì liên đảng CDU/CSU một mình cũng không thể đương đầu nổi với "liên minh SPD + Linke + Xanh". Hậu quả là bà Merkel sẽ mất chức thủ tướng !

Một giả thuyết khác mà người viết cũng đề cập tới luôn: NẾU SPD cuối cùng thắng cử và là đảng có đa số phiếu cữ tri hơn CDU/CSU thì chức thủ tướng của bà Merkel cũng bay !.

Tóm lại theo tôi, ngó vậy mà không phải vậy nếu ai biết đánh cờ tướng. Tôi nghĩ rằng ông Gabriel đã tính toán và đi vài nước cờ rất cao. Thứ nhất, đã đề cử Steinmeier (SPD) một người rất uy tín vào chức Tổng thống Đức. Merkel và CDU/CSU lúc đầu chống nói tìm ứng cử viên tổng thống riêng cho họ nhưng chẳng có ai sáng giá nên chịu thua Gabriel. Kế đến, chức ngoại trưởng trống và thuộc về SPD nên ông Gabriel thế vào và chức phó thủ tướng ông ta nắm cho đến hết nhiệm kỳ. Đảng trưởng SPD trên nguyên tắc được ưu tiên trở thành ƯCV thủ tướng nên Gabriel đi thêm nước cờ rất hay, đưa ông Martin Schluz vào chức vụ này, danh chính ngôn thuận và trong trường hợp SPD lên nắm quyền thì có lẽ chức Ngoại trưởng và phó thủ tướng cũng sẽ thuộc về ông. Một bàn cờ chính trị cao của Sigmar Gabriel (SPD).

Như chúng ta thấy, bầu cử luôn có nhiều bất ngờ xảy ra. Biết đâu bàn cờ Gabriel bày ra sẽ đem lại thắng lợi cho SPD và tương tự như Mỹ, ông Schulz một "con ngựa mới của SPD, một người cho đến nay có uy tín qua việc làm của ông tại Quốc hội Âu Châu, mặc dầu bị đánh giá là thiếu kinh nghiệm chính trị nội địa sẽ trở thành thủ tướng Đức vào cuối năm 2017 ?.

Chúng ta chờ xem !

© Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, Tối 06 Tháng 02 năm 2017)

- Nguồn : theo dpa + Yahoo, 06 Tháng 02 năm 2017