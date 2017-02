New Jersey: 10 Nhà Thờ Sẽ Sáp Nhập Vì Vắng Giáo Dân

TRENTON, New Jersey -- Giáo phận Công giáo Trenton cho biết ý định sáp nhập 10 ngôi nhà thờ vùng Shore thành một để đáp ứng tình hình giáo dân không còn đi nhà thờ nhiều nữa, cũng như tu sĩ và giáod ân ít hơn, theo lời Giám Mục David M. O'Connell trong một lá thư Mục Vụ.Trenton là khu vực phía nam tiểu bang New Jersey của Hoa Kỳ.Việc sáp nhập có thê khởi sự từ giữa năm 2018.Lá thư viết rằng: “Tôi không tin rằng chúng ta có thê đảo ngược tình hình vắng dần giáo dân, hay kết thúc việc nguy hiểm của giáo dân vắng dần. Tôi tin rằng chúng ta có một số lý do chân thực để quan ngại.”Giám Mục O'Connell ước tính rằng giáo dân Công Giáo sống trong 107 giáo xứ trong 4 quận của Giáo Phận -- 4 quận này là Burlington, Mercer, Monmouth và Ocean — là khoảng từ 673,500 tới 774,000.Ông viết, trong quá khứ, con sô là khoảng 830,000 giáo dân.Trong con số trên, ông nói chỉ có tư2ừ 17 tơ1ới 18% tham dự thánh lê Chủ Nhật. Các lê khác còn vắng hơn nữa, như các bí tích Baptism, First Holy Communion, Confirmation, Lễ Cưới, Lễ Tang...Ông nói, không còn nhiều người xin đi tu nữa, dù nam hay nữ. Hiện có 163 linh mục trong Giáo Phận hoạt động, nhưng nhiều người sắp tới tuổi hưu.