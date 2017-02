Thể Dục Sẽ Là Thuốc Chữa Bệnh

WASHINGTON – Nên tập thể dục thế nào để có lợi nhất cho sức khỏe? Và tập thế nào, với mức độ nào để thay cho thuốc nhằm chữa bệnh, và bệnh nào?Đó là cuộc nghiên cứu thực hiện chung bởi đại học University of Michigan và 18 trung tâm y tế khắp Hoa Kỳ để giúp các khoa học gia hiểu nhiều hơn về biến đối phân tử (molecular) trong cơ thể, vì kết quả thể dục.Nghiên cứu này sẽ giúp có đủ thông tin về những người nào nên tập thể dục thế nào, và tập ở mức độ nào nhằm có biến đổi sinh hóa trong cơ thể để có sức khỏe như ý.Jun Li, một giáo sư ở University of Michigan chuyên về nhiễm sắc thể trong cơ thể, nói rằng hiện nay lời khuyên từ các bác sĩ quá tổng quát, như chỉ nói là nên thể dục, nhưng tương lai, khi khoa học có đủ nghiên cứu, sẽ có lời khuyên cụ thể rằng loại người nào nên tập thể dục thế nào và mức độ nào là tốt nhất.Nghiên cứu này tài trơ bởi National Institutes of Health, dự kiến dài 6 năm, chi phí 170 triệu USD, để ạto ra một bản đồ biến đổi phân tử trong cơ thể đáp ứng với hoạt động cơ thể từ 3,000 người với nhiều đa dạng về sắc tộc, tính phái, tuổi, trình độ thể dục.Nghiên cứu này đưa tới viễn ảnh, tương lai khi bệnh nhân khám bệnh, bác sĩ sẽ khuyên rằng nên thể dục cụ thể, loại thể dục nào, nên tập bao nhiêu giờ mỗi tuần để có biến đổi cơ thể.Dự án này cũng sẽ khảo sát 40,000 mẫu máu, bắp thị và mỡ của người, sẽ lập bản đồ chất đạm, chất kích thích tố hormones và các phân từ biến đổi trong khi và sau khi thể dục.