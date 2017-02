Thất Nghiệp Boston Thấp Nhất, Chicago Cao Nhất Năm 2016

LOS ANGELES – Tổng kết về tình hình thất nghiệp ở các thành phố lớn trong năm 2016, cho thấy Boston thấp nhất, Chicago nhiều nhất.Boston và Chicago ở hai cực thước đo thất nghiệp Hoa Kỳ trong năm 2016, theo thống kê mới của Bộ Lao Động.Trong 51 khu vực thành thị có dân số nhiều hơn 1 triệu người, khu vực Boston-Cambridge-Nashua có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, ở 2.5%, theo Bộ Lao Động, Boston cũng có mức sụt giảm nhiều nhất về thất nghiệp trong năm 2016, ở mức 1.5%.Hai khu vực thành thị Chicago-Naperville-Elgin và Birmingham-Hoover, Ala. cùng ở mức thất nghiệp cao nhất, ở mức đồng hạng 5.4%. Mức tăng thất nghiệp cao nhất năm ngoái là khu vực Cleveland-Elyria với mức tăng 1.2%.Boston, nơi có lực lượng nhân dụng học vấn cao với các đại học nổi tiếng như Harvard University và the Massachusetts Institute of Technology, đã hưởng thành quả kinh tế Hoa Kỳ nơi kỹ nghệ sinh hóa kỹ thuật và dịch vụ tài chánh phát triển mạnh và có nhu cầu tuyển dụng cao.Ngược lại, Chicago là nơi ngành sản xuất chế biến trì trệ.Tổng Thống Donald Trump hăm dọa đua lính vào Chicago để trị an vì tỷ lệ sát nhân cao.