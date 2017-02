Pháp: 1 Người Định Tấn Công Cảnh Sát Tại Louvre Bị Bắn

PARIS - Lính gác tại Louvre bắn 1 người toan tính tấn công tổ tuần tiễu bằng mã tấu – nghi can xông tới trong tiếng hô “Allahu Akbar”, bị bắn vào bụng, trọng thương, theo tin cảnh sát. 1 binh sĩ bị thương nhẹ ở đầu.Thủ Tướng Bernard Cazeneuve cho hay vụ bạo động này có màu sắc khủng bố.Louvre là Viện bảo tàng trưng bày nhiều kiệt tác mỹ thuật, như bức tranh nổi tiếng Mona Lisa.Phóng viên báo tin: vụ bạo động xẩy ra lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu tại cầu thang dẫn tới Viện bảo tàng trong thương xá Carrousel du Louvre. Tổ tuần tiễu gồm 4 binh sĩ khống chế nghi can không thành công, buộc phải bắn 5 phát súng. 1 người khác bị bắt. Cơ quan an ninh không biết nhiều về nghi can tuổi trên 30 không mang theo căn cước.Thủ đô Pháp chứng kiến 1 đợt bạo động tắm máu tối 11-11-2015 với 130 người thiệt mạng. Qua Tháng 7, đám đông xem pháo bông kỷ niệm ngày lễ 14-7 trên 1 đại lộ của thành phố Nice bị tấn công bằng xe vận tải lớn, 86 người bị hại.Viện bảo tàng Louvre đuợc xếp hạng nhất về du khách năm 2015.