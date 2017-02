Cao Niên Không Mua Thuốc Toa Vì Đắt: 16,8% ở Mỹ, 8.3% Ở Canada

NEW YORK – Hai cuộc nghiên cứu mới cho thấy nhiều vị cao niên tại Hoa Kỳ và Canada không mua thuốc có toa vì giá thuốc tăng vọt.Các nhà nghiên cứu từ đại học University of British Columbia thấy rằng các vị cao niên từ 11 quốc gia thuộc nhóm kinh tế hùng mạnh không mua thuốc do bác sĩ biên toa vì giá đắt.Nghiên cứu này khảo sát dữ kiện từ bản khảo sát “The 2014 Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Older Adults” về người cao niên ở Australia, Canada, Pháp, Đức, Hòa Lan, Tân Tây Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh quốc và Hoa Kỳ.Nghiên cứu xem xét tình hình mua hay không các thuốc biên toa khi các vị 55 tuổi trở lên được bác sĩ cấp toa.Tại Hoa Kỳ, 16.8% người đáp nói rằng họ không mua thuốc có toa vì giá đắt.Nhiều thứ nhì là Canada với 8.3% đáp tương tự.Thứ ba là Australia với 6.8%.Các nước còn lại, có tỷ lệ không mua thuốc có toa từ 2 tới 4%.Steve Morgan, Giáo sư y tế công cộng ở University of British Columbia và là tác giả chính cuộc nghiên cứu này, viết trong bản tin rằng khi bệnh nhân không mua thuốc có toa, họ sẽ bệnh nặng hơn và sẽ phải nhập viện khi bệnh trở nặng, và chính phủ tốn kém hơn.Canada, nơi có tỷ lệ cao thứ 2 về cao niên không mua thuốc biên toa, là nơi có bảo hiểm y tế toàn dân nhưng chính phủ không chi trả tiền thuốc có toa.