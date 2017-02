Nam Hàn: Dân Xài Tiền Kỹ Hơn

SEOUL, Nam Hàn -- Thế là qua một cái Tết âm lịch... Giá trứng gà giảm dần sau khi nhu cầu trứng mùa Tết nguội lại. Và cũng nhờ trứng gà nhập cảng từ Hoa Kỳ nhiều hơn, sau đợt dịch cúm gia cầm làm khủng hoảng thị trường trứng gà ở Nam Hàn.Báo Chosun Ilbo nói rằng giá trứng cao nhất là 9,142 đồng won mỗi hộp 30 trứng vào ngày 9 tháng 1/2017, rồi giá sụt còn 9,000 đồng weon, kéo dài suốt hơn hai tuần lễ, rồi giảm thêm sau khi trứng gà Mỹ ào ạt vào Nam Hàn.Trong khi đó, bản tin KBS cho biết triển vọng chi tiêu cho may mặc và ăn uống bên ngoài thấp kỷ lục trong bốn năm trở lại đây.Tình hình kinh tế suy thoái và những bất an về tương lai khiến mức chi tiêu của người Nam Hàn giảm mạnh ở những hạng mục không quá cấp thiết như mua sắm quần áo, ăn uống bên ngoài, văn hóa, giải trí.Tiêu dùng cá nhân, vốn chiếm một nửa trong toàn bộ nền kinh tế Nam Hàn, đang liên tục sụt giảm và không thể vượt quá mức 0% trong năm quý liên tiếp. Dự kiến xu hướng này cũng khó được cải thiện trong năm nay.Bản tin này nói, kết quả này dựa trên điều tra về xu hướng tiêu dùng do Ngân hàng Trung ương Nam Hàn (BOK) tiến hành với đối tượng là 2.200 hộ gia đình trên toàn Nam Hàn từ ngày 10 đến 17/1 vừa qua.Triển vọng chi tiêu tiêu dùng cho thấy xu hướng tiêu dùng qua so sánh hiện tại và sáu tháng sau đó. Nếu chỉ số này lớn hơn 100 điểm, có nghĩa là số lượng hộ gia đình trả lời rằng sẽ tăng mức chi tiêu nhiều hơn số hộ gia đình trả lời rằng sẽ giảm mức chi tiêu.Kết quả thu được cho thấy, trong các hạng mục chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) về triển vọng chi tiêu tiêu dùng của tháng 1, triển vọng chi tiêu cho may mặc đạt 96 điểm, giảm một điểm so với tháng trước là 97 điểm. Đây là mức thấp nhất trong ba năm 11 tháng kể từ sau tháng 2 năm 2013 là 95 điểm.Chỉ số triển vọng chi tiêu tiêu dùng cho ăn uống bên ngoài đạt 88 điểm, giảm một điểm so với kết quả của tháng 12 năm ngoái là 87 điểm, rơi xuống mức thấp nhất trong ba năm chín tháng kể từ sau tháng 4 năm 2013 là 86 điểm.Chỉ số triển vọng chi tiêu cho đồ nội thất trong tháng 1 đạt 90 điểm, không có biến động so với tháng trước. Đây cũng là con số thấp nhất trong vòng ba năm tám tháng kể từ tháng 5 năm 2013 là 89 điểm.Ngoài ra, chỉ số triển vọng chi tiêu tiêu dùng về văn hóa, giáo dục chỉ đạt 86 điểm, số điểm thấp nhất kể từ sau tháng 4 năm 2009 là 81 điểm, khi Nam Hàn mới trải qua cuộc khủng hoảng tiền tệ.Bên cạnh đó, chỉ số triển vọng chi tiêu tiêu dùng cho nhà ở đạt 104 điểm, không biến động so với thời điểm tháng 12 năm ngoái. Tuy đạt mức điểm trên 100, chứng tỏ nhiều người tiêu dùng đã trả lời sẽ tăng mức chi tiêu cho nhà ở, nhưng chỉ số này giảm dần, bằng với mức thấp nhất vào tháng 7 năm 2013.Triển vọng chi tiêu cho du lịch đạt 90 điểm, tăng một điểm so với kết quả của tháng 12 năm ngoái nhưng cũng không vượt qua được mức 80-90 điểm duy trì từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ.Ngược lại, những hạng mục như giáo dục, y tế, giao thông, viễn thông... trong tháng 1 tiếp tục đạt mức trên 100 điểm. Trong đó, chỉ số triển vọng chi tiêu cho giáo dục đạt 108 điểm, y tế đạt 111 điểm, bằng với chỉ số đạt được trong tháng 12, chỉ số triển vọng chi tiêu cho giao thông và viễn thông đạt 111 điểm, tăng một điểm so với tháng trước.