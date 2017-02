Trump: Iran Chớ Đùa Với Lửa, Mỹ Có Thể Dùng Đến Quân Sự; Mỹ: Ra Trừng Phạt Mới Với 13 Cá Nhân Và 12 Tổ Chức Của Iran

WASHINGTON - TT Trump cảnh cáo Iran đừng đùa với lửa sau khi phản bác báo động của ông tiếp theo vụ bắn thử phi đạn hôm Chủ nhật – 1 trong hàng loạt twitter sáng Thứ Sáu, ông nhắc nhở “Họ không biết tán dương TT Obama đã tử tế như thế nào – không có tôi đâu”.Đó là twitter thứ nhì phóng đi giữa 6 giờ 24 phút sáng và 6 giờ 48 phút.Twitter số 1 là đấu khẩu với cựu thống đốc Arnold Schwarzenegger hiện là chủ nhiệm chương trình Celebrity Apprentice – các twitter khác là về các trao đổi với Thủ Tướng Australia, các tiếp xúc với doanh nhân và cảm tình viên.Hôm Thứ Năm, Bạch Ốc tỏ ý định phát các trừng phạt mới chống lại Tehran – khi đuợc hỏi về biện pháp quân sự, ông Trump trả lời “Không loại trừ phương án nào”.TT Trump khuyến cáo Iran: biện pháp quân sự không bị lọai trừ trong số các phản ứng của Hoa Kỳ sau khi Iran bắn thử phi đạn.Khi phóng viên hỏi: sẽ dùng võ lực với Tehran chăng, ông Trump trả lời “Không loại trừ phương án nào”.Hôm 30-1, Fox News dẫn lời các viên chức Hoa Kỳ cho hay Iran bắn thử hàng loạt phi đạn tầm trung. Qua Thứ Năm 2-2, các cơ sở truyền thông CNN, NBC và Reuters cùng dẫn các nguồn ẩn danh cho biết các trừng phạt mới có thể đuợc ban hành trong ngày Thứ Sáu.Hạ Viện có vẻ sẵn sàng hậu thuẫn trừng phạt – chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan tuyên bố “Nếu có thể đẩy kem đánh răng trở lại ống như ý muốn, tôi nghĩ rằng chính quyền trước ve vãn Tehran quá lắm”.Washington lên án Tehran bắn phi đạn là phá hoại an ninh, ổn định và thịnh vượng trong và ngoài vùng Trung Đông. Hoa Kỳ cả quyết Iran vi phạm nghị quyết 2231 của HĐ Bảo An cấm các hoạt động về hoả tiễn đạn đạo – cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn loan báo “Chúng tôi chính thức lưu ý Iran về việc này”.Hôm Thứ Tư, bộ trưởng quốc phòng Hossein Dehqan công nhận thực đã bắn phi đạn, và khẳng định phi đạn bắn thử là loại phòng thủ, không xâm phạm nghị quyết của HĐ Bảo An.TT Trump nói: thay vì phóng phi đạn, Iran nên biết ơn các cường quốc đã ký thỏa ước nguyên tử Vienna cho phép giải tỏa các trừng phạt – ông mô tả thỏa ước Vienna là “thương luợng tai hại” dưới triều Obama.Tehran gạt bỏ ý định đe dọa của Washington – cố vấn ngoại giao Ali Akbar Velaya của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tuyên bố với nhà báo: Washington biết rằng đe dọa là vô ích.Bạch Ốc loan báo hôm Thứ Sáu: 13 cá nhân và 12 pháp nhân Iran là mục tiêu trong đợt trừng phạt mới chống lại nước cộng hoà Hồi Giáo Iran – thông tin của Bộ ngân khố đưa lên trang mạng cho thấy 1 số pháp nhân đặt căn cứ tại Lebanon, các tiểu vương quốc Arap Emirates và Trung Cộng.Thăm dò Reuters/Ipsos thực hiện trong tháng qua ghi: 25% cử tri đánh giá Iran là mối đe dọa nghiêm trọng và hiển hiện – 15% trả lời: không thấy chắc.Ngoại trưởng Najab Zarif của Iran tuyên bố Iran không bị lay chuyển bởi lời đe dọa của TT Trump, đại ý không loại trừ biện pháp nào trong ứng phó với Iran.Hồi đáp cũng bằng truyền thông xã hội, ông Zarif khẳng định: Iran không gây chiến trước, nhưng chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào các phương tiện phòng thủ của mình.Trong 2 video phóng lên mạng, ngoại trưởng Iran cũng giải thích nội dung các tuyên bố trước.