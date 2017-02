Trump: Bỏ Miễn Thuế Các Tổ Chức Giáo Hội, Cho Đại Diện Tôn Giáo Tự Do Phát Biểu

WASHINGTON - Với tuyên bố tự do tín ngưỡng bị đe dọa, TT Trump hưá sẽ thu hồi 1 quy định mà ít khi Sở Thuế IRS thực hành để bãi bỏ quy chế miễn thuế với tu sĩ hậu thuẫn 1 ứng viên.Tại buổi sinh hoạt gọi là National Prayer Breakfast, ông nói “Tôi sẽ bãi bỏ hoàn toàn Johnson Amendment và cho phép mọi đại diện tôn giáo tự do phát biểu không sợ bị trả đũa.Tu chính án lấy tên tác giả là nghị sĩ Lyndon Johnson áp dụng từ 1954 để miễn thuế các tổ chức từ thiện, gồm các giáo hội và hiếm khi nhà thờ bị phạt.Hủy bỏ tu chính án cần đuợc QH chấp thuận – nhưng lãnh đạo hành pháp có thể chỉ thị IRS không thi hành.80% cử tri nghĩ rằng mục sư hậu thuẫn 1 ứng viên là không thích hợp. TT Trump khẳng định tự do tôn giáo là quyền thiêng liêng – vào dịp này, không thấy ông nói tới các sắc lệnh kế tiếp.Tin nhận đuợc sáng Thứ Sáu cho hay TT Trump khẳng định không nới lỏng trừng phạt với Nga – ông tuyên bố “Tôi không nới lỏng gì cả” và không giải thích cụ thể.Tham vụ báo chí Sean Spicer xác nhận không nới lỏng trừng phạt.Trong khi đó, Điện Kremlin chia sẻ ý kiến theo đó nới lỏng trừng phạt không có gì là khác thường – phát ngôn viên Dmitry Peskov nói: không thấy dấu hiệu các trừng phạt sắp đuợc giải toả.