Quân Đội Mỹ: Cải Tiến, Sẵn Sàng Ứng Chiến; Trump: Mỹ Phải Tinh Khôn Hơn Khủng Bố

WASHINGTON - Bộ quốc phòng sẽ yêu cầu ngân sách bổ túc cho tài khoá 2017 để gia tăng các hoạt động chống khủng bố, tăng tiến khả năng sẵn sàng ứng chiến cùng trong lúc cải tổ rộng lớn để tăng hiệu năng.1 biên bản của bộ trưởng quốc phòng là cựu Tướng TQLC James Mattis ký ngày 31-1 và công bố hôm Thứ Năm là hướng dẫn thi hành lệnh của TT Trump, tổng tư lệnh tối cao quân lực, về củng cố các lực luợng vũ trang.1 tu chính ngân sách 2017 dự kiến đệ nạp trước ngày đầu Tháng 3 sẽ tìm kiếm tài trợ bổ túc để gấp rút tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và đáp ứng nhu cầu tăng tốc chiến dịch chống khủng bố Hồi Giáo ISIS.Biên bản của bộ trưởng Mattis ghi: tu chính này gồm sự tái cân bằng các ưu tiên thấp tại nơi thích hợp, tài trợ bổ túc theo yêu cầu sẽ là tăng so với số ghi trong tài khoá 2017 đã đuợc chính quyền truớc chấp thuận. Cũng phù hợp với 1 sắc lệnh của TT, ngân sách quốc phòng mới chú tâm vào các nhu cầu thúc bách ngắn hạn sẽ đuợc chuyển tới Phòng quản trị ngân sách trước ngày 1-5.Với biên bản này, cựu Tứóng Mattis nhấn mạnh: chúng ta nợ công dân trong việc xây dựng quân đội hiệu quả hết mức có thể, gồm chương trình cải tổ bộ máy Ngũ Giác Đài theo hướng tinh giản để tiết kiệm.Bộ trưởng Mattis không mô tả cụ thể trong khi TT Trump từng đả kích giá thành quá cao của chiến đấu cơ đa năng F-35 và phản lực cơ Air Force One phục vụ nguyên thủ quốc gia.1 phúc trình thực hiện theo yêu cầu của TT Obama năm 2015 cho hay khoảng 25% ngân sách quốc phòng dùng vào việc trả luơng hơn 1 triệu công chức, và tinh giản hệ thống văn phòng có thể tiết kiệm 125 tỉ MK – nhưng, phó bộ trưởng quốc phòng đương quyền Robert Work gạt bỏ các khuyến cáo, với lập luận là không thực tế.Cựu Tướng Mattis là ứng viên đầu tiên của nội các Trump đuợc Thượng Viện biểu quyết chấp thuận.Liên quan đến tình hình chống khủng bố, một bản tin khác cho biết rằng, tiếp theo tin tình nghi khủng bố tấn công binh sĩ tuần tiễu tại thủ đô Pháp, TT Trump tuyên bố “Hoa Kỳ phải tinh khôn hơn, và gọi nghi can là “khủng bố Hồi Giáo thủ cựu” như thường nói trước đây.Twitter của ông ghi “Get Smart U.S.”Trong 1 thuyết trình tuần này, 1 viên chức Hoa Kỳ biện minh sắc lệnh cấm nhập cảnh công dân 7 nước Hồi Giáo trong 3 tháng là vì nhu cầu tránh các tình thế đã xẩy ra tại Pháp, Belgium và Đức.