1000 Chợ Bodegas Ở New York Đóng Cửa Chống Trump; Chánh Án Liên Bang Tại Detroit Ngưng Lệnh Cấm Di Dân

NEW YORK CITY - Dân New York đối diện ác mộng khi chiến dịch gọi là Stay Puft Marshmallow Man đồng loạt đóng cửa các cửa hàng góc phố gọi là “bodegas” để phản đối TT Trump.Hành động phản kháng đuợc dự kiến kéo dài từ trưa đến 8 giờ tối.Thành viên ban tổ chức Debbie Almontaser tuyên bố với New York Daily News: dự định ban đầu là không mua bán từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, nhưng xét lại vì không muốn gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của các giới, như công nhân mua cà-phê trên đường đi làm, học sinh mua đồ ăn trước khi đến trường.Công nhân cửa hàng thực phẩm xưng tên Salim Alnemari nói: chúng tôi muốn gửi thông điệp này như là 1 phần của cộng đồng, chúng tôi làm việc như mọi người, đóng thuế, và chúng tôi được cần.Khoảng 1000 cửa hàng bodegas là của di dân Yemen – họ đóng cửa 1 ngày để tỏ thái độ với TT Trump đã ký sắc lệnh hạn chế di trú.Tiểu thương Nabil Ahmed Aljomai nói: 1 số người là di dân có 2 hay 3 con đã nhập tịch, nhưng nếu 1 thành viên chỉ có chiếu khán nhập cảnh, có thể cả gia đình mắc kẹt bên ngoài Hoa Kỳ. Ông Ajomai tái định cư năm 1992 và 8 người con đều là công dân Hoa Kỳ – ông muốn nhắn gửi TT Trump: Hoa Kỳ là vĩ đại, phải là tiếp tục hùng mạnh, nhưng không theo cách của ông Trump, là kỳ thị, là không thuận lòng dân.Liên quan đến tình hình cấm di dân vào Mỹ của TT Trump, một bản tin khác cho biết rằng toà liên bang tại Detroit không cho phép thực hành sắc lệnh hạn chế di trú. Bản tin viết như sau.DETROIT - Chánh án liên bang tại quận hạt Detroit tuyên bố ngưng áp dụng các hạn chế di trú theo sắc lệnh do TT Trump ký ban hành hôm Thứ Sáu tuần qua.Theo tài liệu toà án Detroit, chánh án Victoria Roberts phát lệnh trên hôm Thứ Năm đáp lại đơn kiện nộp tại quận hạt Đông Michigan tìm kiếm lệnh cấm thường trực để từ chối nhập cảnh cả với cư dân thường trực và di dân có chiếu khán hợp lệ.