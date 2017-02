Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ: Giữ Liên Minh An Ninh Nhật Mỹ; Mỹ: Chống Làm Hại Quyền Lợi Của Nhật Tại Các Đảo Tranh Chấp

TOKYO - Tiếp nối chuyến công du Đông Á, bộ trưởng quốc phòng của nội các Trump tái xác nhận chủ trương duy trì liên minh an ninh quốc phòng Nhật-Mỹ.Bộ trưởng là cựu Tướng TQLC James Mattis tỏ ra sốt sắng với việc khẳng định quyết tâm của Washington khi hội đàm với Thủ Tướng Shinzo Abe.Thủ Tướng Abe định sẽ tái ngộ TT Trump tại Hoa Kỳ vào ngày 10-2.Ông Mattis nhấn mạnh: không có gì để hoài nghi cam kết của Washington khi các chương trình phi đạn và nguyên tử của Bắc Hàn tiếp tục đe dọa an ninh trong vùng và thế giới. Cựu Tướng Mattis nói: Hoa Kỳ tiếp tục có nghĩa vụ bảo vệ đồng minh Nhật như quy định bởi điều 5 của hiệp ước.Văn phòng Thủ Tướng Nhật phát thông cáo báo chí ghi rõ: Hoa Kỳ chống lại mọi hành động đơn phương gây thiệt hại quyền lợi của Nhật tại các đảo tranh chấp.Phản ứng của Trung Cộng là tuyên bố của Bộ ngọai giao mô tả hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật là sản phẩm của Chiến Tranh Lạnh, không còn thích hợp, để hô hào Hoa Kỳ hành động với tinh thần trách nhiệm.Ngân sách quốc phòng của Nhật hiện nay chỉ bằng 1% GDP, kém xa so với Trung Cộng.