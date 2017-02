Mỹ Nới Lỏng Trừng Phạt Nga, Cho Nhập Cảng Đồ Kỹ Thuật

WASHINGTON - Bộ ngân khố nới lỏng trừng phạt với cơ quan tình báo Nga (là an ninh liên bang FSB) do TT Obama ban hành trong năm qua.Thông cáo báo chí của Bộ ngân khố xác nhận: doanh nghiệp Hoa Kỳ đuợc phép thực hiện các giao hoán hạn chế để nhập cảng các sản phẩm của kỹ thuật thông tin Nga. Ý nghĩa rộng lớn hơn của diễn biến này chưa đuợc rõ.Bộ ngân khố giải thích: cần giúp doanh nghiệp Hoa Kỳ vuợt qua những hậu quả ngoài mong muốn của trừng phạt.Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ cũng như các công ty an minh mạng của lãnh vực tư tố cáo tin tặc của FSB xâm nhập hệ thống điện toán của các định chế chính trị thuộc đảng DC từ muà Hè 2015 và bắt đầu theo dõi e-mail và các điện đàm.Tin tiếp theo từ Bạch Ốc cho hay: hành động tái xét của Bộ ngân khố là thông lệ – tham vụ báo chí Sean Spicer xác nhận: không là thay đổi chính sách với Moscow.