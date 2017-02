Trump Dọa Cắt Tài Trợ Trường Berkeley Vì Chống Diễn Giả Milo; Kịch Sĩ Sarah Silverman Kêu Gọi Quân Đội Đảo Chánh Ông Trump

OAKLAND - TT Trump dọa bãi bỏ tài trợ cấp cho trường đại học Berkekey ven bờ đông bắc Vịnh San Francisco sau cuộc biểu tình biến thành bạo động phản đối diễn giả khách mời Milo Yiannospoulos tối Thứ Tư – vì nhu cầu an toàn, trường bãi bỏ buổi nói chuyện, theo tin báo New York Times.Qua sáng Thứ Năm, TT Trump phóng twitter cho hay: nếu trường Berkeley không cho phép tự do ngôn luận và cho phép bạo động chống lại người vô tội khác chính kiến, sẽ không có tài trợ liên bang.Ông Yianospoulos là cộng tác viên thường xuyên của Breitbart News trước đây dưới quyền lãnh đạo của cố vấn chính trị của TT Trump.Theo báo Los Angeles Times, diễn giả Yianospoulops đuợc biết tiếng là trung tâm trong cuộc đối đầu giữa tự do ngôn luận và phát biểu hiềm khích.Politico cho hay ông này đuợc biết đến nhiều hơn qua với những tuyên bố như “kiểm soát sinh sản khiến cho phụ nữ trở thành mất hấp dẫn”, hay “quyền của người đồng tính làm cho chúng ta trở thành ngu dại hơn”…Ông Yianospoulus là khách mời của 1 nhóm sinh viên theo đảng CH.Sinh viên phản đối đập vỡ cửa kính, ném đá và pháo bông vào cảnh sát. 6 người bị thương. Ban giám hiệu tố cáo khoảng 150 sinh viên bịt mặt sách động biểu tình.Ký giả Yianospoulos tự xưng “siêu cường hào” bị twiiter cấm suốt muà Hè 2016 sau khi dẫn đầu 1 cuộc vận động quấy nhiễu nữ tài tử Leslie Jones của chương trình phim tài liệu “Ghostbusters”.Theo dữ liệu trên trang mạng của Trường Berkeley năm 2015 thì đại học này nhận tài trợ từ liên bang 417.3 triệu đô la, hay chiếm 23% trong tổng số ngân khoản chi tiêu hoạt động của trường là 1.79 tỉ đô la.1/3 sinh viên 4 năm của đại học Berkeley nhận tiền trợ cấp học bổng Pell từ chính phủ liên bang, tức là hjo7n 9,000 sinh viên.Liên quan đến vụ sinh viên ĐH Berkeley biểu tình, một bản tin khác cho biết rằng kịch sĩ Sarah Silverman hô hào đảo chính quân sự chống lại TT Trump.Trong 1 thông điệp dùng toàn chữ hoa (capital letter) gửi hàng triệu người hâm mộ tối Thứ Tư, Silverman kêu gọi “tỉnh giấc và tham gia kháng chiến”.Nữ kịch sĩ nhấn mạnh: khi quân đội hậu thuẫn chúng ta, chế độ fascist bị lật đổ.Sinh viên trường Berkeley biểu tình bạo động tối Thứ Tư – đạo diễn Judd Apatow phóng twitter “Đó chỉ mới là khởi đầu”.Ngoài ra, nhà làm phim Lexi Alexander lên tiếng bênh vực sinh viên Berkeley là chống cường quyền cực hữu, là “đấm ngay mặt bọn Nazi”.