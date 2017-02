Chính Phủ Anh Trình QH Chiến Lược Brexit Gồm 12 Mục Tiêu

LONDON - Chính quyền Theresa May đã đệ nạp QH chiến lược Brexit gồm 12 mục tiêu được tin sẽ bảo đảm cuộc đối tác mới, tích cực và xây dựng với Liên Âu.Bộ trưởng David Davis phụ trách Brexit đã công bố “bạch thư” tại Hạ Viện, 1 ngày sau khi các nhà lập pháp chấp thuận giai đoạn đầu của 1 đề luật cho phép Thủ Tướng May khởi động tiến trình “ly thân”.Trong phần dẫn nhập của bạch thư tựa đề “The United Kingdom exit from and new partnership with the European Union”, Thủ Tướng May khẳng định không mong đợi thất bại – bà mong đợi 2 phe đối thoại bỏ qua cuộc vận động Brexit và các hệ quả của trưng cầu dân ý. Thủ Tướng Anh nhấn mạnh: kết quả trưng cầu dân ý có khi là chia rẽ và hậu quả này cần có thời gian để hàn gắn – bà hô hào phe thắng biết trách nhiệm hành động với tinh thần độ luợng và phe kia tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý để lại cùng đoàn kết trong hành động.Bạch thư ghi rõ mục tiêu là ly thân EU để kiểm soát di trú, nhưng bộ trưởng Davis nói sẽ tìm kiếm đối tác mậu dịch mới tích cực và xây dựng.