Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Tới Nam Hàn, Nhật Để Trấn An

SEOUL - Bộ trưởng quốc phòng của chính phủ Donald Trump khẳng định: liên minh an ninh quốc phòng Mỹ-Hàn chỉ đuợc củng cố trước mối đe dọa phi đạn và nguyên tử từ Bắc Hàn.Cựu Tướng TQLC James Mattis trấn an giới lãnh đạo Nam Hàn: cuộc liên minh giữa Washington và Seoul tiếp tục vững mạnh.Trước đây, ứng viên TT Donald Trump phàn nàn: Nhật và Nam Hàn đóng góp không đủ cho hậu thuẫn quân sự của Hoa Kỳ.Chuyến đi Seoul của bộ trưởng quốc phòng James Mattis là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của 1 viên chức cao cấp của nội các Trump. Trong thời gian tranh cử, ông Trump cũng nói: Nhật và Nam Hàn có thể tìm kiếm vũ khí nguyên tử để tự vệ. – ông còn nói: có thể sẽ đối thoại với Kim Jong-un, là trái ngược chính sách đông Á của Washington từ truớc tới nay.Sau khi phi cơ hạ cánh tại phi trường quân sự Osan, phiá nam Seou, bộ trưởng Mattis tới thẳng bản doanh của lực luợng Hoa Kỳ tại Nam Hàn để nghe thuyết trình. Ông lưu lại Seoul đến ngày Thứ Sáu, dự kiến hội đàm với bộ trưởng quốc phòng Han Min-koo và các viên chức Nam Hàn.Ngũ Giác Đài chỉ rõ: chuyến đi Seoul của bộ trưởng Mattis khẳng định chủ trương duy trì các cam kết an ninh quốc phòng với các đồng minh Nam Hàn và Nhật.Cựu Tướng TQLC tiết lộ với nhà báo: sẽ thảo luận việc bố trí phi đạn phòng thủ tại Nam Hàn.Công luận Nam Hàn tin rằng chính sách của TT Obama là “kiên nhẫn về chiến lược” không hiệu quả trong khi phe khác nghĩ rằng Kim Jong-un không từ bỏ tham vọng phi đạn nguyên tử, nghĩa là nên chấp nhận cho Pyongyang có bom, nhưng hạn chế phát triển phi đạn.Chưa thể biết TT Trump có thể đuợc thuyết phục theo hướng này hay không.Bắc Hàn lại đang chuẩn bị bắn thử phi đạn liên lục địa.Duới quyền TT Obama, Hoa Kỳ và Nam Hàn thỏa thuận đặt phi đạn phòng thủ THAAD để bảo vệ Nam Hàn – định hướng này gây bất bình Trung Cộng.Sau Seoul, bộ trưởng Mattis đi Tokyo tiếp xúc bộ trưởng quốc phòng Nhật.Hoa Kỳ có 28,500 binh sĩ tại Nam Hàn và 50,000 binh sĩ khác tại Nhật.