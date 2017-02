Luật Mới Năm 2017 và Những Tội Có Thể Bị Trục Xuất (Phần 2): Lệnh Hành Pháp Cấm Nhập Cảnh Công Dân 7 Quốc Gia

Lê Minh Hải

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Trong những biến cố đang gây chấn động dân chúng tại Hoa Kỳ và trên thế giới liên quan đến người tỵ nạn, ngày 27/01/2017 vừa qua, Tổng thống Donal Trump đã ký một "lệnh hành pháp" ra lệnh cho Bộ Nội An cấm nhập cảnh vô thời hạn tất cả những người tỵ nạn Syria, dù đã có chiếu khán (visa) nhập cảnh Hoa Kỳ hay chưa, và ngưng nhập cảnh trong 120 ngày tất cả người tỵ nạn đến từ bảy (7) nước là: Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia và Yemen. Và cấm nhập cảnh trong 90 ngày tất cả du khách đến từ 7 nước kể trên. Thông tin mới nhất cho biết những thường trú nhân Hoa Kỳ được phép nhập cảnh nhưng phải trải qua hàng giờ thẩm vấn với nhân viên liên bang tại phi trường.Nhiều thượng nghĩ sĩ Hoa Kỳ, kể cả một số thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, cũng như một số Thống Đốc các tiểu bang như Washington, California, đã lên tiếng phản đối lệnh hành pháp này của ông Trump. Tại tiểu bang Nữu Ước, Thẩm phán Judge Ann Donnelly đã ủng hộ lời thỉnh cầu của Liên Đòan Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ (tức American Civil Liberties Union) yêu cầu ngưng việc trục xuất trên tòan quốc. Trong khi đó, Thẩm phán Leonie Brinkema của tiểu bang Virginia đã ban hành án lệnh ngưng không được trục xuất những người đã có chiếu khán di dân nhập cảnh đã đến phi trường Dulles International Airport.Trong những ngày qua, hàng ngàn người đã đến các phi trường Dulles International Airport tại tiểu bang Virginia, JFK tại tiểu bang Nữu Ước, Chicago tại tiểu bang Illinois, Denver tại tiểu bang Colorado, Seattle tiểu bang Washington, San Francisco, Los Angeles, v.v... để biểu tình phản đối mạnh mẽ lệnh cấm nhập cảnh người tỵ nạn đến từ bảy nước Hồi giáo kể trên. Đây là lần thứ 2 một lênh hành pháp mang tính kỳ thị chủng tộc và tôn giáo được ban hành bởi hành pháp Hoa Kỳ. Lần đầu xãy ra vào năm 1942, tập trung người Nhật Bản vào các trại quản huấn. Đã có một số lớn đồng hương Việt Nam liên lạc với văn phòng chúng tôi hỏi người Việt có bị ảnh hưởng vì lện hành pháp cấm nhập không? Câu trả lời hiện nay là không, nhưng khó ai có thể tiên liệu những gì chính phủ tổng thống Donald Trump có thể ban hành trong tương lai. Văn phòng Robert Mullins International đang theo dỏi sát vấn đề này và sẽ cập nhập trong những chủ đề tới.Tiếp theo phần 2 của chủ đề tuần này, có một số luật mới ban hành nhằm đối phó với những tội mà các thường trú nhân vi phạm có thể dẫn đến việc bị trục xuất. Một trong những điều quan trọng nhất trong luật mới này là luật sư của qúy vị phải nói cho qúy vị biết về những hậu quả di trú sẽ mang lại nếu qúy vị nhận tội có thể bị trục xuất. Nếu việc phạm tội liên quan đến đạo đức xấu xa hoặc một trọng tội thì người này sẽ bị trục xuất. Nếu luật sư của qúy vị không cảnh báo về việc nhận tội của qúy vị sẽ bị trục xuất, thì tội của qúy vị có thể được miễn truy tố.Quý vị có thể được hưởng lợi ích từ luật này nếu qúy vị thú tội hoặc không phản đối việc phạm tội có thể bị trục xuất và không được luật sư hình sự hoặc luật sư công của họ cố vấn rằng họlà đối tượng bị trục xuất.Trong quá khứ, việc cố gắng xin miễn truy tố rất khó khăn. Luật mới này mở ra cơ hội có thể được miễn truy tố tội đã vi phạm nếu luật sư hình sự của bị can không cố vấn họ rằng việc nhận tội sẽ đưa đến những hậu quả về di trú, chẳng hạn sự sẽ bị trục xuất.Nếu người nào đến Hoa Kỳ trước năm 1995 và phạm tội liên quan đến ma túy, sẽ không có nghĩa là họ sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Thay vào đó, họ sẽ được đưa vào một thủ tục được gọi là Lệnh Giám Sát. Tương tự như một án treo. Họ sẽ phải trình diện với cơ quan Thi Hành Luật Hải Quan và Di Trú (ICE) mỗi năm và sẽ không thể du lịch ngoài Hoa Kỳ. Nếu họ rời Hoa Kỳ, điều này sẽ giống như họ tự trục xuất mình và sẽ không thể nào tái nhập cảnh Hoa Kỳ.Một vị luật sư có thể làm gì cho qúy vị nếu qúy vị nhận tội nhưng không biết những hậu quả về di trú? Luật sư này sẽ có tòan bộ hồ sơ di trú và hình sự của qúy vị, duyệt xét hồ sơ kỹ lưỡng, cố vấn những bước tiến hành cần thiết, và bắt đầu việc nộp những giấy tờ cần có cho tòa.Nếu người phạm tội chọn cách không làm gì hết thì xác suất bị trục xuất sẽ rất cao, nhất là những người phạm những tội nghiêm trọng. Luật này mới và đang được hòan thiện; những giới hạn của luật này có thể được đưa ra trong tương lai.Điều quan trọng cần ghi nhận là những luật sư, đặc biệt là luật sư công, không chuyên về luật di trú, vì thế họ không thể đưa ra những lời cố vấn tốt nhất cho thân chủ của họ. Văn phòng Robert Mullins International có thể giới thiệu qúy vị với một văn phòng luật sư đáng tin cậy, nhiều kinh nghiệm và thành công về nhiều hồ sơ bị trục xuất.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Tôi có đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình Tạm Hoãn Phán Tội không nếu tôi đã có lệnh bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ?- Đáp: Có thể xin tiêu chuẩn này, nhưng phải cần luật sư giúp đỡ nếu qúy vị vẫn đang ở Hoa Kỳ.- Hỏi: Nếu một người bị phạm tội nhưng chưa hề bị đặt trong tình trạng bị trục xuất, liệu luật này có thể giúp họ không?- Đáp: Được. Nếu qúy vị phạm tội và nhận tội hoặc không tranh cãi tội, một luật sư có thể giúp quý vị được miễn tội để qúy vị không bị trục xuất.- Hỏi: Xác suất thành công để không bị trục xuất là bao nhiêu?- Đáp: Điều này tùy thuộc vào từng hồ sơ và những yếu tố trong từng vụ. Tổng quát, nếu luật sư của qúy vị không cố vấn rằng qúy vị có thể bị trục xuất sau khi nhận tội thì đây là cơ hội tốt để tội này có thể được miễn truy tố, và qúy vị tránh khỏi lệnh trục xuất.Kính mời quý độc giả đón đọc chủ đề Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống trên các báo chí Việt ngữ địa phương số cuối tuần, hoặc nghe trực tiếp chương trình của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư trên các làn sóng: Bắc Cali 1430AM, 7:00-8:00, Nam Cali 106.3FM,7:00-7:30 và phát lại Chủ Nhật trên 1500AM lúc 2-3PM, trên trang nhà: www.rmiodp.com. Hoặc www.facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388, Rạng Mi: 84-3914-7638 hay Email: info@rmiodp.comLê Minh Hải