MADISON NGUYỄN – TÂN GIÁM ĐỐC HỘI TỪ THIỆN HUNGER AT HOME THÀNH PHỐ SAN JOSE

San Jose- Phương Thanh- Cựu Phó thị trưởng Madison Nguyễn vừa được Hội từ thiện Hunger At Home mời giữ chức Giám đốc và bắt đầu công việc đầu tháng 2 năm 2017.

Hội Hunger At Home được thành lập năm 2008 tại San Diego bởi ông Ewell Sterner và con trai với mục đích giúp đỡ những kẻ nghèo khó và kẻ không nhà về nạn thiếu ăn, bằng cách cộng tác với các hội từ thiện khác, các trung tâm dành cho người không nhà, các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở giải trí để cung cấp các thực phẩm, các vật dụng cần thiết cho họ.

Năm 2015 Hội Hunger At Home dời trụ sở về San Jose. Năm 2016 Hội này cộng tác với The Salvation Army và Martha’s Kitchen tổ chức buổi tiệc với 1000 khách tham dự và gây quỹ được hơn 1 triệu tiền mặt.

1- Madison Nguyễn tân giám đốc hội Hunger At Home

Ông Sterner nói rằng Hội Hunger At Home rất vui mừng mời được Madison Nguyễn làm giám đốc vì biết khả năng làm việc của vị Cựu Phó Thị Trưởng San Jose cùng sự giao thiệp rộng rãi của cô, sẽ giúp phát triển tầm hoạt động của Hội này.

Tân Giám đốc Madison Nguyễn nói rằng rất hân hạnh làm việc cùng Hội Hunger At Home trong mục đích từ thiện, giúp đỡ người nghèo khó về thực phẩm và một số nhu yếu phẩm khác.

Hội Hunger At Home sẽ làm công việc trung gian giữa các hội từ thiện khác để nhận những nhu yếu phẩm từ các nhà hàng, khách sạn, các công ty rồi phân phát lại cho những người nghèo khó .

2- Madison Nguyễn dự lễ chào cờ vàng ba sọc đỏ Vườn Việt San Jose Mùng Một Tết Đinh Dậu

Madison Nguyễn đã không thắng chức dân biểu tiểu bang California đơn vị 27 vào mùa bầu cử tháng 11 năm 2016 mặc dù đã dẫn đối thủ là Ash Kalra nhiều ngàn phiếu ở vòng bầu cử sơ bộ tháng 6/2016. Đây là sự thất bại bất ngờ vì trước đó thăm dò ý kiến vẫn cho rằng Madison có nhiều ưu thế.

Với chức vụ Giám đốc của một Hội từ thiện Hunger At Home, công việc hàng ngày liên quan đến công chúng và có sự quen biết rộng rãi giới chính trị gia và giới kinh doanh, Madison Nguyễn năm nay 42 tuổi vẫn có thể tiếp tục ra tranh một chức vụ dân cử khác trong vài năm tới.

Có lẽ thành quả chính trị của Madison Nguyễn là tạo niềm cảm hứng cho giới trẻ gốc Việt Nam tham gia vào dòng chính trị của Hoa Kỳ. Chính tân Thị trưởng Milpitas là Rich Trần đã mời Madison Nguyễn làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho anh đầu năm 2017.