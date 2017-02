NHẠC HỘI MỪNG XUÂN ĐINH DẬU DO GSV ANDREW ĐỖ BẢO TRỢ TẠI MILE SQUARE PARK THÀNH CÔNG MỸ MÃN.



(Fountain Valley) – Cũng như những lần Nhạc Hội Trung Thu đã từng được tổ chức tại Công Viên Mile Square Park nhiều lần trước đây, Nhạc Hội Mừng Xuân Đinh Dậu được tổ chức cùng địa điểm vào ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán Đinh Dậu nhằm ngày 28 tháng 1, 2017 dưới sự bảo trợ của Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ, Giám Sát Viên địa hạt 1, cùng với Cơ Quan Quản Trị Công Viên Quận Cam (OC Parks), CalOpltima, Tổ Chức Family Choice Health Network và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đã thành công mỹ mãn với sự tham dự của đông đảo quan khách và đồng hương trong ngày Mùng Một Tết đầu Xuân.



Một chương trình văn nghệ đặc sắc kéo dài 5 tiếng đồng hồ, bắt đầu với nghi thức chào Quốc Kỳ VNCH và Hoa Kỳ, kế tiếp sau phần diễn văn chào mừng và chúc Tết đồng hương của Giám Sát Viên Andrew Đỗ và các dân cử như Phó Thị Trưởng thành phố Fountain Valley Michael Võ, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Nghị Viên Sergio Contreras, Chánh Lục Sự Quận Cam Hiếu Nguyễn. Ngoài ra Dân Biểu Liên Bang, Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Ed Royce cũng đích thân đến chúc Tết đồng hương. Các dân cử đã đốt pháo mở màn cho chương trình văn nghệ ngay sau khi đoàn lân biểu diễn kết thúc.



Giám Sát Viên Andrew Đỗ phát biểu lời chúc tết đồng hương tại hải ngoại cũng như đồng bào trong nước, ông hy vọng mùa Xuân năm nay sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng người Việt đặc biệt trong một tình thế chính trị đổi mới tại Hoa Kỳ, quê hương Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tiến đến dân chủ , tự do và có thể bảo đảm sự vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải như chúng ta từng mong đợi từ nhiều năm nay.



Nhạc Hội Mừng Xuân Đinh Dậu đã được một thành phần nghệ sĩ tài danh trình diễn sau phần biểu diễn ngoạn mục của các em thiếu nhi thuộc Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. Các ca sĩ như Quốc Anh, Lilian , Ngọc Thúy , Thanh Thũy, Kim Phương, Kristen Khả Minh, Thu trang, Diễm Ngân, Helen Lopez, Hoàng Sơn, Minh Nguyệt Trường CCR đã trình bày các bản nhạc mừng Xuân xuất sắc qua sự điều hợp chương trình độc đáo của hai MC Trần Quốc Bảo và Ánh Liên, tạo nên một bầu không khí sống động trong ngày đầu Xuân.



Thêm vào đó một chương trình sổ số miễn phí lấy hên đầu năm với nhiều giải thưởng giá trị và giải độc đắc một máy truyền hình Samsung 55” do công ty Ampco bảo trợ đã làm cho Nhạc Hội thêm phần hào hứng và sôi nổi từ đầu đến cuối. Ngoài ra một làng Việt Nam đã thành lập chung quanh Tượng Đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo để đồng hương có cơ hội chụp ảnh lưu niệm khung cảnh ngày Tết cổ truyền Việt Nam.



Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết quận Cam sẽ dự trù tổ chức Hội Tết Nguyên Đán trong những năm tới đây để bảo tồn văn hóa cổ truyền của cộng đồng người Việt tại Quân Cam theo lịch trình như sau:



Năm 2018 vào ngày thứ Sáu Feb, 16,2018

Năm 2019 vào ngày Thứ Sáu Feb, 08, 2019

Năm 2020 vào ngày thứ Sáu Jan, 24, 2020.





Giám Sát Viên Andrew Đỗ chúc Tết đồng hương tại Nhạc Hội Xuân Đinh Dậu.