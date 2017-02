900 Nhà Ngoại Giao Mỹ: Cấm Di Dân Là Sai Lầm; TT Trump Bị 42 Tổ Chức, Cá Nhân Kiện

WASHINGTON - Tỉ phú địa ốc không là người xa lạ với việc kiện cáo – ông Trump kiện người khác trong vô số vụ và bị kiện trong nhiều trường hợp, gồm tấn công tình dục, luờng gạt các nhà đầu tư, lừa dối học viên theo học nghề địa ốc tại trường lấy tên Trump University.Ông Trump TT tiếp tục di sản ấy – trong 11 ngày đầu làm việc tại Bạch Ốc, ông đã ký ban hành hàng loạt sắc lệnh. Lệnh cấm nhập cảnh dân 7 nước Hồi Giáo và các xung đột quyền lợi đưa tới 5, 6 hồ sơ kiện.Các nguyên đơn xác quyết lãnh đạo hành pháp không thể cấm 1 thành phần di dân nào đó nhập cảnh, và các cơ sở hải ngoại của ông không đuợc phép làm dịch vụ với chính phủ ngoại quốc.Ông Trump và các đại diện không ngừng biện hộ – đầu Tháng 1, ông loan báo sẽ chuyển quyền các công ty kinh doanh cho quỹ do 2 con trai quản trị và điều hành.Tính từ hôm tuyên thệ nhậm chức đến trưa Thứ Ba, đã có 42 đơn kiện chống lại ông – cũng trong 11 ngày đầu tiên làm việc tại Bạch Ốc, 11 đơn kiện chống lại ông Obama, gồm 1 số thách thức sinh quán của TT da đen đầu tiên.Di dân Iraq kiện ông Trump là Hameed Khalid Darweesh làm việc với cơ quan Hoa Kỳ 10 năm sau khi lực luợng Hoa Kỳ tấn công lật đổ chế độ Saddam Hussein – ông Darweesh cùng bị bắt tại phi trường JFK (New York) với 1 di dân Iraq khác là Haider Sameer Abdulkhaleg Alshawi có vợ là nhân viên khế ước làm việc với nhà thầu Hoa Kỳ tại Iraq và con trai 7 tuổi đã tái định cư tại Hoa Kỳ như là dân tị nạn. 2 người bị tạm giữ hôm Thứ Bảy, khơi dậy biểu tình tại các phi trường lớn khắp nước.Hôm Thứ Hai, HĐ quan hệ Mỹ-Hồi kiện nhân danh 27 cá nhân nêu tên và ẩn danh thách thức sắc lệnh mà các tổ chức nhân quyền Hồi Giáo gọi là “lệnh cấm Hồi Giáo” – mục tiêu kiện là TT Trump, Bộ trưởng Nội an, Bộ ngoại giao và tình báo quốc gia DNI.Hôm Thứ Ba, luật sư của thành phố San Francisco kiện chống lại dự định của TT Trump cắt tài trợ cho các thành phố mà ông gọi là “an toàn khu của di dân nhập lậu”. Luật sư Dennis Herrera lập luận: khảo sát của trường đại học UC San Diego nhận thấy tỉ lệ phạm tội thấp, tỉ lệ nghèo đói và tỉ lệ thất nghiệp cùng là thấp hơn tại các thành phố này. Luật sư Herrera tin rằng TT Trump hành động vượt quyền hạn và vi phạm hiến pháp.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng trong khi diễn ra tranh luận về tên gọi sắc lệnh ban hành hôm Thứ Sáu ngưng nhận nguời Hồi Giáo từ 7 nước nhập cảnh trong 3 tháng, TT Trump tuyên bố hôm Thứ Tư: hãy gọi tên tùy ý sắc lệnh ngăn cấm kẻ xấu vào Hoa Kỳ – cũng sắc lệnh ký hôm Thứ Sáu đình chỉ tiếp nhận dân tị nạn trong 4 tháng.Tham vụ báo chí Sean Spicer loan báo hôm Thứ Ba: cấm có nghĩa là không thể vào, và chúng ta từng thấy hàng trăm ngàn nguời nhập cảnh từ nhiều nước. Hôm Thứ Hai, ông Sopicer đã dùng chữ “cấm” với sắc lệnh về di trú của TT Trump trong phát biểu tại George Washington University.Chính quyền Trump bị các giới đả kích về giải thích lệnh cấm này bảo đảm an toàn trong khi số liệu thống kê không hậu thuẫn – báo giới dẫn kết quả phân tích của Cato Insitute xác nhận không có người tị nạn đuợc cho tái định cư tại Hoa Kỳ can dự bạo động khủng bố từ khi ban hành Refugee Act năm 1980 thiết lập hệ thống tiếp nhận dân tị nạn.Ngoài ra, hàng trăm viên chức ngoại giao Hoa Kỳ làm việc khắp thế giới đã ký tên vào 1 biên bản phản đối sắc lệnh của TT Trump cấm dân 7 nước Hồi Giáo nhập cảnh Hoa Kỳ trong 3 tháng.Tin Reuters cho hay: tính đến chập tối Thứ Ba, đã có đến 900 nhà ngoại giao làm việc tại thủ đô cũng như tại các toà ĐS và lãnh sự quán khắp thế giới ký tên.Biên bản khẳng định: biện pháp cấm người Hồi Giáo nhập cảnh không làm Hoa Kỳ trở nên an toàn hơn, mà là biện pháp phản tác dụng, ngược lại các giá trị của Hoa Kỳ về không kỳ thị, công bằng và hiếu khách.Tin thẩm lậu về biên bản phản đối đã khiến cho tham vụ báo chì Sean Spicer lên tiếng hôm Thứ Hai, rằng “Các nhà ngoại giao chuyên nghiệp nên tuân hành hoặc thôi việc”.Nhà báo nhắc lại “biên bản bất đồng” đuợc tạo ra trong thời kỳ chiến tranh Vietnam, cho phép các viên chức ngoại giao bày tỏ sự bất đồng với 1 chính sách quan trọng của Washington.Thăm dò dân ý nhận thấy cử tri chia rẽ cao độ về định hướng của TT Trump – thăm dò Reuters/Ipsos xác nhận 49% cực lực ủng hộ hay tán đồng. 41% chống hay không đồng ý. Tính theo đảng thì 51% cử tri CH hậu thuẫn tích cực và 53% cử tri DC quyết liệt chống. Trong khi đó, chỉ 32% công dân cảm thấy an toàn hơn với lệnh cấm nhập cảnh với người Hồi Giáo. Đa số dân Mỹ có thể đồng ý về 1 điểm chung là không nên cho phép người tị nạn Thiên chuá giáo đuợc ưu tiên hơn tín đồ Hồi Giáo.Cũng liên quan đến sắc lệnh cấm dân tị nạn vào Mỹ của TT Trump, một bản tin khác cho biết ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết hôm Thứ Tư rằng đó không phải là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ an ninh nước Mỹ. Bản tin viết như sau.LIÊN HIỆP QUỐC - TTK Antonio Guterres tuyên bố hôm Thứ Tư: hạn chế nhập cảnh với dân 7 nước Hồi Giáo và đình chỉ các chương trình tị nạn và di trú của TT Trump không là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ an toàn nước Mỹ – ông khuyến cáo Washington sớm giải toả.Ông Guterres nói với truyền thông: nên giải tỏa những biện pháp ấy càng sớm càng hay. Từ hôm Thứ Sáu, TTK-LHQ đã đưa ra hàng loạt bình luận về tầm quan trọng của việc bảo vệ dân tị nạn và cơ nguy do lệnh cấm di trú rộng lớn gây ra. Theo ông, khủng bố ISIS sẵn sàng khai thác để tuyển mộ tân binh – khủng bố quốc tế sẽ dùng đội viên ngoài 7 nước mục tiêu của ông Trumnp để tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ. ISIS có thể dùng đội viên có sổ thông hành của các nước chậm phát triển không bị nghi ngờ hay những kẻ đang sinh sống tại Hoa Kỳ.Cùng ngày Thứ Tư, 1 ủy hội quy tụ chuyên gia nhân quyền hô hào chính quyền Trump bảo vệ di dân tị nạn trốn chạy chiến tranh và áp bức.Tại Hoa Kỳ, sắc lệnh của TT Trump bị phê bình là vi hiến và 5, 6 tiểu bang bắt đầu kiện chống lại.