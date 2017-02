Đức: 550 Người Hồi Giáo Vào Sổ Đen Đe Dọa An Ninh; Đức: Bố Ráp, Bắt 1 Di Dân Tunisia Bị Nghi Âm Mưu Khủng Bố

BERLIN - Lực lượng an ninh liên bang Đức mở hành quân lục soát tại tỉnh bang Hesse hôm Thứ Tư bắt 1 di dân Tunisia tình nghi âm mưu tổ chức 1 hệ thống tấn công khủng bố – giới chức công tố cho hay bị cáo 36 tuổi này có liên quan với trận tấn công viện bảo tàng Bardo tại Tunisia.Nhà chức trách xác nhận 16 người bị thẩm vấn sau đợt hành quân an ninh huy động 1000 cảnh sát lục soát 54 nhà, cơ sở thương mại và đền Hồi Giáo.Nghi can Tunisia bị theo dõi từ khi đến Đức từ Tháng 8-2015. Y có thể là đội viên tuyển mộ và xâm nhập của ISIS. Y từng sinh sống tại Đức từ 2003 đến 2013 và trở lại năm 2015 với tên giả. Tháng 8-2016 y bị bắt về tội chưa thi hành xong án về tội đả thương – sau đó y bị giam giữ chờ trục xuất. Nhưng chính quyền Tunisia không cung cấp đủ giấy tờ, y đuợc trả tự do sau thời hạn tạm giam tối đa 40 ngày. Từ đó, y bị theo dõi ngày đêm.Thẩm quyền an ninh tiết lộ: âm mưu tấn công khủng bố đang ở giai đoạn đầu và mục tiêu chưa đuợc chọn lựa. Nhà cầm quyền Tunis ngờ rằng tên này có liên quan với trận tấn công Viện bảo tàng Bardo năm 2015 gây thiệt mạng trên 20 người, đa số là du khách ngoại quốc.Công tố Tunisia cho hay đang chờ Berlin xác nhận danh tính nghi can – nếu đúng là thế, thủ tục dẫn độ sẽ bắt đầu.Hành quân lục soát tại Hesse diễn ra sau khi cảnh sát bắt 3 đối tuợng tình nghi tại 1 ngôi đền Hồi Giáo của thủ đô Berlin – hung thủ Tunisia tấn công chợ Giáng sinh bằng xe vận tải có liên lạc với đền này.Mặt khác, có tin chính phủ Angela Merkel đã tán đồng ý kiến dùng còng điện tử gắn vào cổ chân của tình nghi jihadist để theo dõi đối tượng xếp hạng nguy hiểm – đề nghị này phải đuợc QH liên bang chấp thuận.Công chúng bất bình hay tin hung thủ tấn công chợ Giáng sinh đang là mục tiêu theo dõi – sát thủ Anis Amri là di dân Tunisia trốn sang Italy và bị cảnh sát thành phố Milan bắn hạ 5, 6 ngày sau. Amri xin tị nạn chính trị, bị bác, đáng lý đã bị tống xuất từ mấy tháng trước vì nhà cầm quyền Tunisia chậm trễ về thủ tục giấy tờ.Cơ quan an ninh liên bang có danh sách hơn 550 người Hồi Giáo là đe dọa an ninh từng sinh sống hay đang lưu trú trong nước.