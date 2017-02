Nga: Truy Tố 4 Chuyên Gia Mạng Vì Chuyển Tài Liệu Cho CIA

MOSCOW - Thông tấn Interfax đưa tin: 4 người là chuyên gia an ninh mạng và cựu viên chức an ninh liên bang (FSB) bị truy tố về tội phản bội.Hôm Thứ Tư, Điện Kremlin nhận rằng TT Putin đang theo dõi tin đồn tại thủ đô về vụ bắt chuyên gia trong Tháng 12.Hai trong 4 đối tuợng là Sergei Mikhailov và Dmitry Dokuchaev, viên chức của trung tâm thông tin an ninh (TsIB) thuộc FSB bị tố cáo chuyển tài liệu cho CIA.CIA không bình luận.Hoa Kỳ tố cáo tin tặc Nga tấn công mạng, phá rối chu kỳ tuyển cử 2016, nhận lệnh từ cấp cao.Tin đồn mâu thuẫn lan tràn tại thủ đô Nga về tin tặc tấn công Hoa Kỳ và về đấu tranh quyền lực trong nội bộ an ninh tình báo Nga. Tin đồn tuần qua cho hay viên chức Ruslan Stoyanov của công ty an ninh mạng Kaspersky Lab bị bắt – công ty giải thích: nguyên nhân là các sai phạm trước khi làm việc với Kaspersky.Thông tấn AP biết tin từ luật sư xác nhận 4 người bị bắt.Điện Kremlin nhất mực phản bác các tố giác tấn công mạng gây ảnh hưởng bầu cử tại Hoa Kỳ giúp ứng viên Donald Trump thắng cựu ngoại trưởng Hillary Clinton.