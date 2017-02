Học Khu Westminster Bắt Đầu Xây Gymnasium Trường Stacey Middle School

Trong lễ động thổ.

Westminster (Bình Sa)- - Tại khu đất bên hông trường Stacey Middle School, Huntington Beach, vào lúc 3: 30 chiều Thứ Ba, 31 Tháng Giêng năm 2017, Học khu Westminster đã tổ chức buổi lễ động thổ xây cất Gymnasium tại trường Stacey Middle School toạ lạc ở 6311 Larchwood St. thuộc thành phố Huntington Beach. Tuy điạ chỉ thuộc về Huntington Beach, nhưng trường Stacey Middle School trực thuộc về Học Khu Westminster.Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của Bà Penny Loomer, chủ tịch Học Khu, Ông Khanh Nguyen, phó chủ tịch, Bà Mary Mangold, thư ký, Ông Jamison Power, Ủy viên giáo dục, Bà Frances Nguyen, Ủy viên giáo dục.Quan khách có: Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California Bà Janet Nguyễn và phụ tá là BS. Jacqueline Trịnh On, ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Nghị Viên Huntington Beach Patrick Brenden, một số qúy vị giáo sư của trường học.Mở đầu buổi lễ Bà Heidi DeBritton Hiệu Trưởng trường Stacey Middle School, lên chào mừng và cảm ơn quan khách tham dự.Tiếp theo nghi thức khai mạc.Sau nghi thức nhạc hòa tầu do các học sinh của Stacey Symphonic Band trình diễn.Tiến sĩ Marian Kim Phelps, Quản Lý Viên của Học Khu Westminster lên chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy vị.Lời chào mừng của học sinh Maddy Snowden, trưởng lớp trường Stacey Middle School.Trong dịp nầy qúy vị quan khách cũng đã lên ngỏ lời chúc mừng và trao tặng bằng tưởng lục đến học khu cũng như trường Stacey Middle School.Tiếp theo Ban tổ chức mời qúy quan khách cùng các viên chức trong học khu lên cầm mỗi người một cái xẻng để làm nghi thức lễ động thổ xây cất.Toà Nhà Thể Thao (Groundbreaking for Gymnasium of Stacey Middle School).Theo Bà Frances Nguyen, Ủy viên giáo dục học khu cho biết:Chi phí làm tòa nhà này lầy từ ngân sách của Measure T, được cử tri thông qua vào Tháng Mười Một năm ngoái. Qua dự luật này, người dân Westminster đóng thuế đất nhằm giúp tân trang trường Stacey Middle School.Ngoài việc xây dựng nhà thể dục, tiền thu được còn được dùng để xây một phòng thu âm, một lớp học âm nhạc cách âm, một sân khấu và khán đài với sức chứa 1,500 người.Được biết: Học khu Westminster gồm có 17 trường Trung, Tiểu học. Kỳ bầu cử vừa qua, các nhân viên và tình nguyện viên đã vận động cho dự luật Measure T. DDự luật này đã được thong qua vào tháng 11, năm 2016. Nhờ vậy, trường Stacey Middle School sẽ có 15 triệu để xây một toà nhà để chơi thể thao, tập thể dục, phòng học nhạc...