San Jose: Cộng Đồng Việt Nam Ăn Tết Đinh Dậu 2017

San Jose tưng bừng ăn Tết.

Ngày Tết, gia đình nào cũng gói bánh chưng, bánh tét, cũng giò, nem, ninh, mộc, thịt kho tàu, dưa giá, khổ qua dồn thịt, mâm ngũ quả Cầu Sung Dừa Đủ Xài... Quan niệm về Tết của người Việt cao thượng như vậy đấy, nó không tách ra khỏi cuộc sống mà lại đi vào cuộc sống, dựa vào cuộc sống mà vươn lên, nó thực tiễn và tiến bộ; ăn Tết, đối với tất cả người Việt Nam tức là trở về nguồn cội để cảm thông với ông bà tổ tiên, với anh em họ hàng, với đồng bào thôn xóm. Ăn Tết còn tỏ tình thương yêu cởi mở và nêu cao những tinh thần, những kỷ niệm thắm thiết vì lâu ngày mà quên đi mất.Phong tục Việt còn có trước Tết tiễn đưa ông Táo về Trời ngày 23 tháng chạp Âm lịch; nhiều người cho rằng đây là một hình thức mê tín dị đoan. Nghĩ cũng lạ, đây là một “mê tín” có tính đồng nhất của tất cả người Việt từ Bắc chí Nam từ núi cao biển rộng xuống đến đồng bằng, tức là cả nước đoàn kết trong cái mê tín “dị đoan” này; cái bếp của ông Táo là tượng trưng cho gia đình, cái bếp là đơn vị nhỏ nhất của xã hội, cái đơn vị đồng nhất từ Bắc vào Nam cho nên không có kẻ nào chia rẽ đượcgia đình,chia rẽ được Nam với Bắc.Nếu hiểu tiễn ông Táo theo một triết lý, nôm na là "triết, lý đình làng " thì tiễn ông Táo là để chứng tỏ tính chất đồng nhất của xã hội, vì biết tiễn ông Táo tức là tầm mắt ta đã vượt được cái tổ chức thị tộc bộ lạc chật hẹp để sống với nhau trong một cộng đồng rộng rãi hơn đoàn kết hơn của một đất nước và thống nhất với nhau về quan niệm, nghi lễ cũng như về thời gian. Chuyện ăn Tết nó quan trọng như thế, cho nên người Việt đi đến đâu cũng cố gắng tổ chức “Ăn” Tết.Tại Thung Lũng Hoa Vàng, Silicon Valley, có một cộng đồng người Việt gần 200 ngàn người, trãi dài trong 11 thành phố từ Palo Alto phía Bắc cho đến Gilroy ở hướng Nam. Riêng tại San Jose có đến 90 ngàn người, có một trung tâm thương mại lớn là Little Sài Gòn San Jose.Năm nay, 2017, là năm Đinh Dậu, người Việt ăn Tết lớn; lớn ở mức độ số lượng Hội Chợ Tết. Có 4 Hội Tết, Hội Xuân trong suốt 3 tuần lễ, tổng cộng 6 ngày. Năm Đinh Dậu có ngày Mồng Một Nguyên Đán trùng vào ngày Thứ Bảy 28/1/2017, cuối tuần. Thật là dịp cho người Việt ăn Tết lớn.Đêm Giao Thừa các chùa, thánh thất, nhà thờ đón Giao Thừa nhộn nhịp. Chùa Đức Viên, McKee, Đại Nhật Như Lai, An Lạc, Quan Âm, Viên Giác, Bảo Phước, Di Lạc, Huyền Không, Pháp Hoa, Từ Lâm, Ngọc Hòa, Liễu Quan…xa hơn chút, ở ngoại ô còn có Thiên Trúc, Từ Tâm, Thôn Yên, Kim Sơn, Giác Minh..v.v. Bên cạnh đó còn có Thánh Thất Cao Đài, Điện Thờ Phật Mẫu, Phật Giáo Hòa Hảo, nhà thờ Maria Goretti, Our Lady of La Vang Parish; và như thế đêm Giao Thừa rộn ràng xe pháo, ông cụ lão bà cùng nam thanh nữ tú ra khỏi nhà đi lễ.Ngày thứ Bảy 28/1/2017 nhằm vào ngày Nguyên Đán, có 2 nơi ăn Tết cộng đồng: Santa Clara Fairgrounds, và Grand Centery Mall. Hai con đường Story và Tully nằm song song theo trục Đông Tây cảnh kẹt xe làm nản lòng nhiều người thiếu kiên nhẫn. Trời thương người Việt chăng? Mới tuần lễ trước đó mưa rơi sụt sùi, ướt át; nhưng vào tuần lễ Tết nắng ấm chan hòa, mặt trời rực rỡ ánh dương quang, người ta đi như trẩy hội. Nắng dát vàng trên ngàn cây, trên đường phố, trên mái tóc của các thiếu nữ, trên vai các cụ già, trên nụ cười của em bé.Hội Tết Fairgrounds có khoảng 5-7 ngàn người tham dự trong ngày Mùng Một Tết. Lợi thế của Fairgrounds là rộng rãi, bãi đậu xe thênh thang miễn phí. Khu vực Hội Tết rực ráng với hàng cờ Việt Mỹ kéo dài trước cổng, đập vào mắt người đi đường. Bên trong lồng đèn Hội An giăng khắp nơi, những căn nhà lá nhỏ, những khu hình trang trí nón lá, hoa mai, hoa cúc…Dọc theo lối đi chính có hai dãy lều vãi, vài chục cái, dành cho triển lãm, và thương mại. Một khu dành cho cải lương vọng cổ, một góc kia là Lô tô, bên cạnh đó là Làng (quê) Bách Việt, có cầu tre, nhà tranh vách lá, múa lân. Sân khấu chính nằm ở cuối con đường.Lễ khai mạc lúc 12:00pm. Chào cờ Việt Mỹ trang nghiêm, có đông viên chức chính quyền sở tại, và đồng hương tham dự. Cúng cáo yết Tổ Tiên, lời chào mừng của Ban Tồ Chức, lời chúc Tết cuả các vị đại diện công quyền. Chương trình văn nghệ tổng hợp của các đoàn thể, và các ca sĩ các trung tâm ca nhạc. Người đi trẩy hội thăm viếng các gian hàng lấy quà dầu năm, xổ số lô tô, chơi trò chơi dân gian kéo dây, ném lon, và các trò chơi điện tử rairoad, wheel, pirate ship…, chụp hình. Đông nhất là khu ca nhạc.Khu vực Hội Xuân ở Story-Little Sài Gòn, cũng chật cứng người đi. Khu vực tổ chức chiếm một nửa bãi đậu xe. Những chiếc lều vải, xen kẻ những hình ảnh trang trí, và được bao quanh là những trò chơi của canival: Carousel, wheel, pirate ship…và những gian hàng thương mại có quà.Mỗi nơi đều có những đặc điểm khác nhau. Gia đình đông con cháu đã chọn Hội Xuân Story vì vào cửa miễn phí, vào cửa Hội Tết có vé $10. Mọi người vui vẻ, đã vào thì khi ra về đều có một cái gì đó cầm tay. Chiếc túi vải đi chợ, một món quà nhỏ như cây viết, lọ kem, chai dầu..v.v. Ở Hội Tết có chiếc túi xách giữ được đồ ăn nóng, có cái ly uống cà phê, miếng che nắng trong xe…v.v. Tuy nhiên, nhìn chung thì Tết Đinh Dậu người đi chơi Xuân dạo Tết không đông như nhiều năm về trước. Trả lời cho câu hỏi nầy, một chủ nhân gian hàng thương mại cho biết “Có thể là do có quá nhiều hội chợ nên khách thuận tiện đâu thì đi ở đó.” Cũng có người cho rằng “Vào chẳng có gì mới lạ nên người ta không đi.” Có một gia đình người Mỹ, anh Johnson giải bày “Cũng đi cho biết, nhưng kẹt xe quá, đông quá không đủ chỗ đậu xe.” Anh nói anh bị kẹt trong khu shopping nầy hơn nửa giờ mà chưa tìm được lối ra. Nhưng cũng có ý kiến khác, ông Toàn nói “Tại vì mình chia nhiều nơi quá!” Ông phân tích “Như ở đây (Fairgrounds) cũng có thể nói là truyền thống mấy chục năm, nhưng càng ngày càng ít người tham dự.” Vì sao? Ông chia xẻ “Chia nhiều nơi, lại không có gì xem. Ngày Tết mà vào đây chỉ thấy toàn buôn bán thì có khác gì chợ trời. Không thấy cái gì là cái Tết Việt Nam cả! Đến một cái bàn thờ Tổ Tiên cũng không. Hơn nữa, chúng ta là cộng đồng người Việt tị nạn, có bao nhiêu là hội đoàn, nhưng không nhìn thấy hội đoàn nào ở đây cả?” Một gia đình tham dự ở Centery Mall, cho biết “Ở đây có pháo nổ, có múa Lân, có quán ăn, có cái shopping đây cũng tiện…chỉ có cái là kẹt cứng không ra vô gì được hết.”Qua đi cái Tết thứ 42 xa quê, người Việt cũng có đời sống khá hơn nên đã về quê ăn Tết. Đó cũng là ly‎ do ít người tham dự. Tết vẫn chưa chấm dứt. Trong cuối tuần nầy (4/2/2017) còn một hội chợ “Ăn Tết” sẽ diễn ra tại Eastridge Mall, và Hội Tết do sinh viên tổ chức sẽ diễn ra tại YB High School vào tuần lễ 11/2/2017.Người Việt Thung Lũng Hoa Vàng năm nay ăn Tết lớn. Lớn hơn bất cứ năm nào trước đây. Có người lạc quan cho biết “Thân Dậu niên lai kiến thái bình” Sấm Trạng đã nói như vậy. Năm Dậu sẽ có thái bình, sang năm về quê ăn Tết, ở đây sẽ không có hội chợ Tết nào nữa cả./.