Trump: Đảo Lộn HĐ An Ninh Quốc Gia, Đưa Cố Vấn Chính Trị Vào, Loại Tham Mưu Trưởng Liên Quân Và GĐ Tình Báo Quốc Gia

WASHINGTON - Tham vụ báo chí Sean Spice tìm cách xoa dịu phản ứng chống lại hành động tái tổ chức HĐ an ninh quốc gia (NSC) của TT Trump với khẳng định “không có gì thay đổi” về cơ cấu NSC – nhưng, đối chiếu với tài liệu của 2 triều TT trước, tuyên bố của ông Spicer là thiếu chính xác.Không giống TT Obama nhưng giống TT Bush, TT Trump không đưa giám đốc tình báo quốc gia (DNI) và tham mưu trưởng liên quân vào hàng ngũ thành viên thường xuyên của Principals Committee (là 1 cơ chế cấp bộ). Nhưng, ông Trump giao 1 vai trò chưa có tiền lệ tại NSC cho cố vấn chính trị Steve Bannon, nguyên giám đốc Breitbart News, là trang mạng và tiếng nói của cực hữu, là liên kết lỏng lẻo với các nhóm Tân Quốc Xã, thượng tôn da trắng và cả các tổ chức bài-Jew.Giới phê bình cảm thấy quan ngại về khả năng ảnh hưởng an ninh quốc gia từ chính trị quốc nội, và đặt cố vấn chính trị ngang hàng bộ trưởng.Ông Spicer giải thích: trước đây cố vấn chính trị David Axelrod của chính quyền Obama thường dự các buổi họp của NSC (Ông Axelrod đã viết bài cậy đăng phản đối tuyên bố này của ông Spicer là không đúng). Ông Axelrod khẳng định qua CNN “Tôi không là 1 thành viên, không lên tiếng hay dự phần – tôi ngồi bên lề như là quan sát viên”.1 cựu viên chức của chính quyền Obama yêu cầu ẩn danh nói: đưa cố vấn chính trị vào NSC là chính trị hoá chưa từng thấy với chính sách đối ngoại.Ông Shannon Green, trong ban tham mưu của NSC thời Obama và nay là thành viên của Center for Strategic and International Studies, cũng xác nhận đây là sự kiện chưa từng thấy.Ngũ Giác Đài cho biết sự tái tổ chức của TT Trump không hạ thấp vai trò của tham mưu trưởng liên quân – theo phát ngôn viên Jeff Davis, bộ trưởng quốc phòng James Mattis luôn muốn có tham mưu trưởng liên quân bên cạnh khi NSC hay Principals Committee họp toàn phần.