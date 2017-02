Người Điều Tra Bầu Cử Gian Lận Cho Trump Ghi Tên Cử Tri Ở 3 TB

WASHINGTON - Sau ngày vào Bạch Ốc làm việc lãnh đạo hành pháp, TT Trump tố cáo hàng triệu cử tri gian lận trong bầu cử, gồm 1 số người bỏ phiếu tại hơn 1 tiểu bang, và 1 số cử tri ghi danh muợn tên người chết – nhưng, chuyên gia đuợc ông Trump ủy quyền điều tra gian lận ghi danh cử tri tại nhiều tiểu bang, theo tin của thông tấn AP.Ông Trump dẫn lời chuyên gia Gregg Phillips để tố cáo từ 2 đến 3 triệu phiếu gian lận trong âm mưu bầu cựu ngoại trưởng Hillary Clinton làm TT.Nhưng, phóng viên khám phá ông Phillips ghi danh cử tri tại các tiểu bang Alabama, Texas và Mississppi. Ông Phillips chỉ bỏ phiếu tại Alabama. Trong 1 thông điệp phóng lên mạng trong tháng này, ông Phillips ca ngợi nỗ lực của giới tình nguyện viên giúp việc True the Vote, là tổ chức mà ông là thành viên HĐ chỉ đạo – chính ông tố cáo hàng ngàn hồ sơ sao chép, gồm cử tri muợn tên người chết.Phóng viên của AP xác nhận: ông này khai tên Gregg Allen Phillips với số an sinh xã hội thật ở Alabama và Texas. Danh sách cử tri Mississippi ghi tên ông là Gregg A. Phillips với 4 số sau cùng của số an sinh xã hội. Ông từng sinh sống tại cả 3 tiểu bang.Vào thời gian tổng tuyển cử, quy chế của ông Phillips tại Mississippi là “không hoạt động” hay “đình chỉ”. Tuy nhiên, ông Phillips có thể bỏ phiếu tại 2 tiểu bang này khi xuất trình căn cước và khai địa chỉ cập nhật.Khi nhà báo tìm cách liên lạc để dò hỏi, ông Phillips quy trách hệ thống gãy đổ, ghi danh cử tri tại nihiều nơi không là gian lận.