Mỹ Đòi HĐ Bảo An Họp Khẩn Vì Iran Bắn Thử Phi Đạn; Iran: Không Dùng Hoả Tiễn Đạn Đạo Để Tấn Công Nước Khác

TEHRAN - Sau khi Hoa Kỳ báo tin Iran bắn thử phi đạn và yêu cầu HĐ Bảo An họp để tham khảo khẩn cấp tiếp theo buổi họp về Syria, cùng trong ngày Thứ Ba, ngoại trưởng Javad Zarif tuyên bố: Iran sẽ không dùng hỏa tiễn đạn đạo để tấn công nuớc khác – theo ông Zarif, thỏa ước nguyên tử Vienna không có liên quan.Hôm Thứ Bảy, Iran bắn thử phi đạn tầm trung.Hoa Kỳ ghi nhận phi đạn này cháy nổ khi trở lại khí quyển, là thất bại.Ngoại trưởng Jean-Marc Ayrault của Pháp đã lên tiếng quan ngại về hành động của Tehran làm hại sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế và vi phạm nghị quyết 2231 của HĐ Bảo An.Ngoại trưởng Zarif nói: không phi đạn nào của Iran đuợc thiết kế để mang đầu nổ nguyên tử.Tại Hoa Kỳ, nghị sĩ Bob Corker, chủ tịch ủy ban đối ngoại Thượng Viện, lên án vụ bắn thử phi đạn và cho hay sẽ bàn với các đồng viện và hành pháp để quy trách nhiệm Tehran. Trong chuyến công du Iran, khi họp báo chung với ngoại trưởng Zarif, ngoại trưởng Ayrault cho hay Pháp sẽ đóng vai trò bảo vệ thỏa ước Vienna mà TT Donald Trump dọa xé bỏ.Ông Zarif tuyên bố: chúng tôi hy vọng chương trình phi đạn phòng thủ không là lý cớ để chính quyền Trump gây căng thẳng. Ông Ayrault xác nhận Tehran tuân thủ mọi điểm của thỏa ước Vienna, và thực hành các giao kết là quyền lợi của các phe liên quan. Ông Ayrault muốn trấn an Iran về hậu thuẫn của Pháp và Liên Âu dành cho thỏa ước Vienna và phát triển giao thương với Tehran – ông nhắc nhở: thỏa ước Vienna là kết quả của nỗ lực vận động của Lục Cường.Trong thời gian tranh cử TT Hoa Kỳ, ứng viên tỉ phú địa ốc Donald Trump mô tả thỏa ước Vienna là cuộc thương luợng tệ hại chưa từng thấy, hưá sẽ xoá bỏ hay tái đàm phán.Pháp là phe cứng rắn trong thời gian thương luợng nhưng cũng nhanh chóng tái lập giao thương với Iran.Các doanh nghiệp lớn như nhà sản xuất phi cơ Airbus, công ty dầu Total, các nhà sản xuất xe hơi Peugeot và Renault đã ký hợp đồng với Tehran. Cuộc điều đình để mua bán phi cơ ATR hầu như đã xong trong khi nhà thầu xây dựng Vinci báo cáo tiến bộ trong thương luợng về xây dựng 2 phi trường vùng. Ngoại trưởng Ayrault cũng trấn an Tehran về sự trở lại của các ngân hàng lớn châu Âu.