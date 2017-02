Deutsche Bank Chịu Phạt 630 Triệu MK Về Tội Rửa Tiền

LONDON - Ngân hàng Đức Deutsche Bank đồng ý nộp phạt 630 triệu MK với tố cáo tổ chức mua bán trá hình đưa tiền ra ngoài nước Nga.2 phúc trình chi tiết của thẩm quyền giám sát Anh và Hoa Kỳ cùng chỉ trích Deutsche Bank không tìm hiểu khách hàng, hay nguồn tiền, vì ý muốn tăng doanh lợi trong thời kỳ hậu suy thoái.Kế hoạch liên quan với các mua bán gọi là “gương soi” giữa 2011 và 2015 là mua cổ phần Nga bằng tiền rouble cho 1 khách hàng và bán lại lấy MK.Nha tài chính tiểu bang New York mô tả hoạt động này là đổi tiền rouble thành tiền MK không vì mục đich kinh tế trải rộng từ Moscow đến London, New York đến Cyprus và nhóm đảo Virgin Islands thuộc Anh.Thẩm quyền giám sát khẳng định Duetsche Bank đã bỏ qua nhiều cơ hội ngăn tránh cuộc chuyển tiền ra khỏi nước Nga trị giá 10 tỉ MK, có thể đuợc dùng để rửa tiền.Trong thời gian gần đây, Deutsche Bank bị thẩm quyền Hoa Kỳ phạt 425 triệu MK và thẩm quyền Anh (là Financial Conduct Authority) phạt 204 triệu MK vì thiếu kiểm soát – vài tuần trước, Deutsche Bank bị Hoa Kỳ phạt về mua bán cổ phiếu hậu thuẫn bởi tài trợ địa ốc dưới chuẩn.Giới phân tích tiên đoán Deutsche Bank sẽ báo cáo lỗ 650 triệu euro trong năm 2016 khi công bố phúc trình tài chính vào ngày Thứ Năm tuần này.Bộ tư pháp Hoa Kỳ không là 1 phần trong dàn xếp về rửa tiền tuy vẫn đang xem xét các trao đổi – phát ngôn viên từ chối bình luận.