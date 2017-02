Quốc Hội Anh Sắp Bàn Về Cấm Cửa Trump; Thị Trưởng London: Lệnh Cấm Nhập Cảnh Của Trump Là Tàn Ác

LONDON - Ông Sadiq Khan, thị trưởng London gốc Pakistan, tuyên bố với ĐS Hoa Kỳ: lệnh cấm tiếp nhận công dân 7 nước Hồi Giáo trong 3 tháng là kỳ thị, là hại thay vì có lợi cho an ninh quốc gia.Văn phòng thị trưởng cho hay ông Khan phát biểu như trên với ngoại giao đoàn, gồm đại lý đại sứ Hoa Kỳ Lewis Lukens và ĐS từ các nước có tên trong danh sách cấm của ông Trump.Thông cáo báo chí của thị trưởng London ghi rõ: cấm những người vì các lý do niềm tin và đất nước bản quán là tàn ác, kỳ thị và phản xây dựng.Thị trưởng Khan là chính khách của đảng Lao Động đã hô hào Thủ Tướng Theresa May bãi bỏ chuyến công du của TT Trump cho tới khi giải toả lệnh cấm.Cựu ngoại trưởng Peter Ricketts cảm thấy ngạc nhiên với thư mời TT Trump quá sớm – ông gợi ý: có thể tiếp ông Trump với các nghi thức không là công du như nguyên thủ. Theo lời ông, nếu phong trào tẩy chay TT Trump tiếp tục và tăng, nữ hoàng sẽ bị đặt vào tình thế khó xử.Tin mới nhận cho hay QH Anh sẽ thảo luận kiến nghị yêu cầu cấm cửa TT Trump.