Nỗi Lo Ung Thư Gan

Có đôi khi bất chợt, nghe tin một người trẻ, còn rất trẻ vừa lìa đời… Có vẻ như cuộc đời bất công. Hôm nay nghe tin một diễn viên từ trần ở tuổi 33, lòng mình như chùng xuống. Đời người sao quá ngắn.Bản tin VTC kể rằng diễn viên 'Bụi đời chợ Lớn' vừa qua đời ở tuổi 33.Nam diễn viên Vũ Trần Tiến Thành qua đời vào sáng mùng 3 Tết âm lịch, hưởng dương 33 tuổi.Trưa 30/1 (tức mùng 3 Tết âm lịch), nhiều người bất ngờ trước thông tin nam diễn viên Vũ Trần Tiến Thành qua đời vì bệnh vào 8h sáng tại nhà riêng. Nhiều nguồn tin cho biết anh bị ung thư gan, trước đó đã nằm viện điều trị một tháng.VTC kể rằng lễ truy điệu sẽ được tổ chức tại nhà riêng của nam diễn viên xấu số ở đường CMT8, TP.SG. Lễ động quan và hỏa táng sẽ diễn ra vào 2/2 (tức mùng 6 âm lịch).Không có bao nhiêu người biết rằng anh bệnh ngặt như thế, theo tin của báo Tuổi Trẻ.Bản tin này nói rằng theo chia sẻ của một số đồng nghiệp thân thiết, Thành biết bệnh tình nhưng muốn giấu không cho ai biết. Vậy nên sự ra đi đột ngột của anh ngay trong những ngày Tết là cú sốc lớn cho những người yêu quý anh.Vâng, năm nay anh mới 33 tuổi.Nói như thế để biết rằng sống thêm một ngày trong đời sẽ là một ơn phước lớn.Tại sao ung thư gan?Trang Tự điển Bách khoa Mở cho biết rằng thủ phạm chính gây nên bệnh ung thư gan là virus viêm gan B. Người bị nhiễm viêm viêm gan B có nguy cơ cao gấp 200 lần so với người không bị nhiễm loại virus này.Uống rượu kéo dài dẫn tới xơ gan là nguyên nhân thường gặp nhất của ung thư gan trên toàn thế giới. Những người bị xơ gan do rượu nếu ngừng uống khoảng 10 năm thì sau đó cũng tiến triển tới ung thư gan.Hầu hết không có triệu chứng trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư gan nguyên phát. Có thể bao gồm:Sút cân; Chán ăn; Đau thượng vị; Buồn nôn và ói mửa; Yếu và mệt mỏi; Gan to; Đau bụng, bụng sưng, tụ dịch trong bụng; Vàng da vàng mắt; Nước tiểu có màu tối; Ngứa.Cũng nên nhắc tới để cảnh giác nhau, rằng: Người Việt Nam bị ung thư gan nhiều nhất thế giới…Một bài báo của VnExpress hồi tháng 12/2015 ghi lại một thống kê, cho thấy Việt Nam có tỷ lệ bệnh nhân ung thư gan cao nhất thế giới, trung bình mỗi năm có trên 10.000 ca bệnh mới phát hiện.Bản tin này ghi lời phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Băng Sương, Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đại học Y Dược TP SG, ung thư gan xếp thứ ba trong nhóm ung thư gây tử vong nhiều nhất thế giới, chỉ sau phổi và dạ dày. Năm 2010 ước tính toàn cầu có khoảng 754.000 người tử vong do ung thư gan. Trung bình mỗi năm có thêm nửa triệu ca mắc mới. Hơn 80% số bệnh nhân ở các quốc gia châu Á và khu vực châu Phi cận Sahara. Dạng ung thư gan phổ biến nhất là Carcinom tế bào gan (HCC), chiếm đến 80%.Thực tế lâm sàng ghi nhận nguyên nhân dẫn đến ung thư gan chủ yếu là viêm gan mạn tính do virus viêm gan C (HCV) và viêm gan B (HBV) dẫn đến xơ gan. Đây là bệnh cảnh nền của 70-80% tổng số ca ung thư gan. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như nghiện rượu, độc tố aflatoxin của nấm Aspergillus flavus trong ngũ cốc.Việt Nam là quốc gia nằm trong vùng dịch tễ có tỷ lệ viêm gan cao nên có tỷ lệ ung thư gan cao. Ước tính trung bình mỗi năm cả nước có trên 10.000 ca ung thư gan mới phát hiện, tỷ lệ này cao nhất thế giới. Điều tra dịch tễ ở Hà Nội, Bắc Giang cho thấy tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B và C lần lượt là 8,0 % và 2,7%. Tại TP SG, ung thư gan đứng thứ nhất trong số 10 loại ung thư thường gặp ở nam giới (với tần xuất 38,2 trường hợp trên 100.000 dân mỗi năm), thứ sáu ở nữ (với tần suất 8,3 trường hợp trên 100.000 dân mỗi năm). Ở Hà Nội, ung thư gan đứng hàng thứ ba ở nam giới và thứ bảy ở nữ.Bản tin này cũng nói rằng khảo sát cho thấy bệnh nhân ung thư gan được phát hiện ở giai đoạn đầu nếu được phẫu thuật triệt để hoặc ghép gan sẽ mang lại kết quả tốt, tỷ lệ sống lên đến 80%. Tuy nhiên, ở các quốc gia đang phát triển như VN, bệnh thường được chẩn đoán ở giai đoạn cuối nên ghép gan không đạt kết quả tốt. Khi đó ung thư đã xuất hiện tại các tạng khác, có khả năng lây lan vào gan mới ghép, tỷ lệ sống sót sau 5 năm chưa đến 10%.Lời khuyên cũng được ghi lại: Bác sĩ Băng Sương nhìn nhận, ung thư gan tiến triển thầm lặng, không có triệu chứng ở giai đoạn sớm nên đa số bệnh nhân được phát hiện muộn. Do vậy bác sĩ khuyên những người thuộc nhóm có yếu tố nguy cơ cao như mắc bệnh viêm gan B, C, xơ gan, uống rượu nhiều hoặc trong gia đình từng có người bị ung thư gan, nên thường xuyên kiểm tra tầm soát để phát hiện bệnh sớm.Đời này ngắn quá chăng?