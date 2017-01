3 Hàng Không Hoàn Tiền Vé Khách Bị Trump Cấm Vô Mỹ; Trump Chỉ Trích Người Biểu Tình Ở Các Phi Trường Gây Rối

NEW YORK - Các hãng United, Delta và American hưá bồi hoàn đầy đủ tiền vé cho những hành khách chịu ảnh hưởng sắc lệnh ngưng tiếp nhận dân từ 7 nuớc Hồi Giáo nhập cảnh trong 3 tháng – 3 hãng này xác nhận họ tuân hành sắc lệnh do TT Trump ký hôm Thứ Sáu.Các hãng ngoại quốc như British Airways và Emirates Airways hành động tương tự. Air France loan báo : hoàn trả đầy đủ như là tự phạt. Công ty Lufthansa của Đức cho phép hành khách mua vé để đáp chuyến bay khác, nhưng không xác nhận ý định hoàn trả tiền mua vé.* TT Trump Quy Trách Các Đoàn Biểu Tình Chống Sắc Lệnh Cấm Người Hồi Giáo Nhập Cảnh Gây Khó Khăn Tại Phi trườngWASHINGTON - Trong biện hộ cho 1 sắc lệnh về di trú ký ban hành hôm Thứ Sáu, TT Donald Trump tố cáo dân biểu tình và nghị sĩ DC Chuck Schumer “đổ nước mắt cá sấu” đồng thời quy trách họ về các cuộc biểu tình tại 1 số phi trường, gây khó khăn với người khác.O ng nói “Hãy tìm hiểu thế giới” – các nhà tranh đấu dân quyền và 1 số dân cử của đảng DC tham gia biểu tình. Hôm Thứ Bảy, nghị sĩ Schumer là dân cử của tiểu bang New York hưá sẽ tranh đấu đến cùng và nói tượng nữ thân tự do đổ lệ.Qua chủ nhật, ông Schumer đổ lệ trong buổi họp báo lên án sắc lệnh chống tín đồ Hồi Giáo là phi nhân và cũng là phi-HoaKỳ.Sau khi nhắc lại khẩu hiệu “Make America Safe Again”, ông Trump nhấn mạnh : không là đẹp khi tìm kiếm khủng bố trước khi chúng nhập cảnh Hoa Kỳ và lập lại lời đả kích nghị sĩ Schumer – để chế giễu, ông nói “Sẽ hỏi ông Schumer để biết người huấn luyện diễn xuất khóc là ai”.