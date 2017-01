Tiêu Thụ Cá Nhân: Lạm Phát Tăng Mạnh Trong Tháng 12

WASHINGTON - Số đo chính của lạm phát ghi nhận trong Tháng 12 là tăng nhanh nhất trong 2 năm, nhưng chưa đạt chỉ tiêu của Quỹ dự trữ liên bang (FED) là 2%, theo loan báo hôm Thứ Hai của Bộ thương mại – FED họp định kỳ về chính sách trong 2 ngày, bắt đầu Thứ Ba. Chỉ số tiêu thụ cá nhân (PCE) Tháng 12 tăng 0.2% so với tháng trước, tăng 1.6% so với năm trước.Tuy việc làm tăng đều và vững, lạm phát tăng chậm khiến FED ngần ngại với quyết định tăng lãi suất căn bản nhanh hơn trong lúc hồi phục kinh tế là chậm và yếu.Không tính năng luợng và lương thực, lạm phát gọi là lõi tăng chỉ 0.1%, kém 0.1% so với phỏng đoán của kinh tế gia.Phân tích báo cáo của Bộ thương mại cho thấy : sức mua tăng mạnh hơn lợi tức cá nhân – luơng tăng 0.3% trong khi nhu cầu mua sắm tăng 0.5%.