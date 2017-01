Syria: Vùng An Toàn Có Thể Lập Nếu Damascus Đồng Ý

MOSCOW - Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố hôm Thứ Hai : nếu nhà cầm quyền Damascus đồng ý, vùng an toàn tại Syria có thể hình thành để dân di tản tạm trú - ông Lavrov xác nhận Moscow ủng hộ sáng kiến về vùng an toàn của Washington, và khuyến cáo : cần có sự phối hợp với LHQ và chính quyền Assad tại Syria.Đề nghị vùng an toàn cũng là thích hợp với nhu cầu hạn chế làn sóng di dân từ bờ nam Địa Trung Hải tràn sang lục địa châu Âu. Không lâu sau cuộc phỏng vấn ngoại trưởng Nga, thông tấn nhà nước Syria phát hành tuyên cáo lưu ý mọi ý định thiết lập vùng an toàn trên lãnh thổ Syria mà không tham khảo Damascus là xâm phạm chủ quyền.Hôm Thứ Năm tuần qua, TT Trump khẳng định sẽ thiết lập vùng an toàn tại Syria. Mặt khác, Điện Kremlin loan báo : Washington chưa tham khảo.