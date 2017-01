Anh: 1 Triệu Chữ Ký Cấm Cửa TT Trump

LONDON - Cuộc vận động không tiếp đón TT Donald Trump tại vương quốc Anh thu đuợc hơn 1 triệu chữ ký tán đồng – số người tẩy chay TT thứ 45 của Hoa Kỳ tăng nhanh từ khi ông ký sắc lệnh hạn chế các chương trình tị nạn.Sau chuyến đi Washington tuần qua, Thủ Tướng Theresa May xác nhận không đồng ý với định hướng di trú của chính quyền Trump tuy vẫn tiếp tục thảo luận với hành pháp mới của Hoa Kỳ.Thủ lãnh Jeremy Corbyn của đảng Lao Động hô hào Thủ Tướng May đình hoãn chuyến công du của TT Trump – các nhà lập pháp nước Anh định thảo luận kiến nghị này trong ngày Thứ Ba. Kiến nghị tẩy chay ghi : nên cho ông Trump đến như là nguyên thủ, nhưng không là công du để tránh gây bối rối nữ hoàng. Nữ hoàng thường tiếp trung bình 1 quốc trưởng mỗi năm.Nhà hoạt động Graham Guest, là người bắt đầu vận động kiến nghị cấm cửa Trump, nói : ông muốn lưu ý công chúng về tỉ phú địa ốc đắc cử TT Hoa Kỳ – hôm chủ nhật, ông tuyên bố với thông tấn của Press Association : công du là hợp thức hoá địa vị TT của Trump và ông ta sẽ dùng cơ hội chụp ảnh cuộc tiếp đón của nữ hoàng để đuợc “tái cử”.Vào trưa Thứ Bảy, kiến nghị chỉ mới thu 60 chũ ký – sau trưa chủ nhật kiến nghị thu trên 100,000 chữ ký, là vuợt túc số để QH thảo luận. Trong năm 2015, kiến nghị cấm cửa ứng viên Trump thu trên nửa triệu chữ ký. Điện Buckingham từ chối bình buận trong khi nhiều cuộc biểu tình chống Trump đang đuợc chuẩn bị tại các thành phố khắp nước.Ngoại trưởng Boris Johnson dự định lên tiếng tại Hạ Viện vào chiều Thứ Hai trong khi cựu lãnh tụ đảng Lao Động Ed Miliband và dân biểu gốc Iraq Nadhim Zahawi hô hào mở cuộc thảo luận về lệnh cấm di dân Hồi Giáo của TT Trump. Phát ngôn viên của văn phòng Thủ Tướng cho biết thư mời TT Trump đã đuợc gửi và đuợc chấp thuận. Bộ trưởng tư pháp của “nội các bóng tối” Shami Chakranarti nói : lập trường của chính phủ May là gần giống như là tán đồng.Theo ông Corbyn, Thủ Tướng May gây thất vọng cử tri nếu không hoãn chuyến đi của ông Trump và lên án hành động kỳ thị di dân bằng những ngôn từ mạnh nhất. Thị trưởng Sadiq Khan của London nói rõ : không nên để ông Trump đến khi sắc lệnh hạn chế dân tị nạn đuợc áp dụng.