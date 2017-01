Nam Cali: Tưng Bừng Tết 2017 Tại Chùa, Nhà Thờ, Nơi Thờ Tự

Hình ảnh trong Lễ Giao Thừa và ngày Mùng Một, Mùng Hai Tết tại các Chùa, Nhà Thờ, Thánh Thất, Nơi Thờ Tự ở Quận Cam. (Photo VB)

Quận Cam (VB) – Năm nay Tết Đinh Dậu 2017 đến đúng vào cuối tuần cộng với thời tiết nắng ráo mát dịu nên không khí đón Tết của cộng đồng người Việt tại Quận Cam rất nhộn nhịp và tưng bừng tại các chùa, nhà thờ, thánh thất Cao Đài và Hội Quán Hòa Hảo cũng như các lễ hội của các đoàn thể tổ chức trong cộng đồng.Đêm 30 tháng Chạp năm Bính Thân nhằm tối Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2017, các chùa, nhà thờ, thánh thất tại Quận Cam, nơi có cộng đồng người Việt cư ngụ đông đảo nhất tại hải ngoại, trang nghiêm cử hành Lễ Giao Thừa tiễn đưa năm cũ Bính Thân và đón năm mới Đinh Dậu 2017Phóng viên Việt Báo đã thực hiện các phóng sự tại nhiều nơi trong vùng Little Saigon vào đêm Giao Thừa và ngày Mùng Một, Mùng Hai Tết Đinh Dậu.Lễ Giao Thừa tại các chùa theo truyền thống quy tụ hàng chục ngàn đồng hương Phật tử về lễ Phật cầu bình an và xin lộc đầu năm. Trong khu vực Little Saigon các chùa đều cử hành Lễ Giao Thừa và Khánh Đản Đức Phật Di Lặc trang nghiêm, như Chùa Liên Hoa của Hòa Thượng Thích Chơn Thành ở Thành Phố Garden Grove, Chùa Bát Nhã của HT Thích Nguyên Trí ở Santa Ana, Chùa Hoa Nghiêm của HT Thích Pháp Tánh ở Santa Ana, Chùa Trí Phước của HT Thích Phước Thuận ở Westminster, Chùa Bảo Quang của HT Thích Quảng Thanh ở Santa Ana, Chùa Huệ Quang của HT Thích Minh Mẫn ở Santa Ana, Chùa Phổ Đà của HT Thích Trí Tuệ ở Santa Ana, Chùa Điều Ngự của HT Thích Viên Lý ở Westminster, Chùa Trúc Lâm Yên Tử của HT Thích Minh Nguyện ở Santa Ana, Tổ Đình Minh Đăng Quang của HT Thích Minh Tuyên ở Santa Ana, Tịnh Xá Giác Lý của HT Thích Giác Sĩ ở Westminster, Chùa Duy Pháp của TT Thích Trung Duệ ở Midway City, Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo của Thầy Thích Tâm Bình ở Westminster, Chùa Diệu Quang của Ni Trưởng Thích Diệu Từ ở Santa Ana, Thiền Viện Sùng Nghiêm của hai Ni Sư Thích Nữ Chơn Thiền và Thích Nữ Chơn Diệu ở Garden Grove, Chùa Dược Sư của Ni Trưởng Thích Nữ Như Hòa, Chùa A Di Đà của Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc ở Westminster, Tổ Đình Giác Nhiên của Ni Sư Thích Nữ Tường Liên ở Westminster, Chùa Phổ Linh của Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ ở Garden Grove, Tu Viện Hoa Nghiêm của Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, Santa Ana, Tu Viện Linh Ứng của Tỳ Kheo Thích Minh Hạnh ở Garden Grove, Chùa Viên Minh của Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước ở Garden Grove, Chùa Khánh Hỷ của TT Thích Pháp Tánh ở Garden Grove, Chùa Bồ Đề của Thầy Thích Đồng Châu ở Santa Ana, Chùa Phật Quan Âm Thiền Tự của Thầy Thích Tâm Thành ở Stanton, v.v… Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo, Santa Ana, Thánh Thất Cao Đài, Thành Phố Westminster, Trung Tân Công Giáo và một số các nhà thờ trong Quận Cam.Chương trình Lễ Giao Thừa tại các chùa gồm văn nghệ, đốt pháo, tụng Kinh cầu nguyện, chư Tăng, Ni gửi lời chúc Tết và phát lộc đầu năm cho đồng hương Phật tử tham dự.Đặc biệt tại Chùa Huệ Quang của HT Thích Minh Mẫn và Chùa Điều Ngự của HT Thích Viên Lý hàng chục ngàn đồng hương Phật tử đã đến xem văn nghệ, đốt pháo và dự lễ Giao Thừa có trực tiếp truyền hình trên các đài truyền hình địa phương. Các vị dân cử liên bang, tiểu bang, địa phương, các vị đại diện cộng đống, hội đoàn, đoàn thể cũng đã đến tham dự Lễ Giao Thừa tại nhiều chùa, nhà thờ và các cơ sở tôn giáo trong vùng Little Saigon, như Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Lou Correa, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California Janet Nguyễn, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 của Quận Cam Andrew Đỗ, Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng các Nghị Viên Trong Thành Phố Westminster, Ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove và một số các nghị viên trong thành phố. v.v…Tại Chùa Bảo Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới đã đại diện Giáo Hội gửi lời chúc xuân đến chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật Tử, mà trong đó Hòa Thượng không quên cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự.Tại Chùa Điều Ngự, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại cũng đã thay mặt Tăng Đoàn gửi lời chúc mừng năm mới đến chư tôn đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử.Tại Chùa Bát Nhã, Trụ Sở của Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, trong phần nghi Lễ Giao Thừa có tuyên đọc Thông Bạch Xuân Đinh Dậu 2017 của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK. Trong đó có đoạn viết như sau:“Thế giới ngày nay thật nhiều bi thương. Nào thiên tai, động đất, chiến tranh, di tản, khủng bố... Người con Phật hãy khởi niệm từ hằng ngày để thấy mình có nhiều phước báo, để thấy người sao lắm khổ đau. Chúng ta thường hướng tâm về nơi chốn điêu linh để chia sẻ, nguyện cầu. Họ là những quyến thuộc nhiều đời của ta. Ta đồng cảm đau khổ của họ. Đặc biệt trong đó có quê hương Việt nam. Những gì xảy ra trên thế gian này đều từ nghiệp báo. Phước báo của loài người ngày càng mỏng dần đi. An lành nhường chỗ cho bạo hành. Đầu năm, các chùa đều có khai kinh Cầu an, chúng ta thành tâm hướng về họ, những người lắm đau thương trong kiếp làm người.”Tại Chùa Diệu Quang, Ni Trưởng Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ trong lời chúc giao thừa Sư Bà đã kêu gọi mọi người hãy lấy tình thương để cùng sống với nhau, nhất là phải biết ơn, nhất là ơn chiến sĩ, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để chúng ta, con cháu chúng ta có được ngày hôm nay.. .Tại Thiền Viện Sùng Nghiêm, các Ni sư Chân Thiền, Ni sư Chân Diệu đã trao tặng Phật tử viếng chùa lộc, trái quýt, lì xì, và tác phẩm mới “Chân Thật Nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh”... Quý Ni sư cũng gửi lời chúc đồng hương năm mới nhiều an lạc, phước lành.Sáng ngày Mùng Một và Mùng Hai Tết, đồng hương Phật tử tiếp tục hành hương đến các chùa để lễ Phật đầu năm. Phóng viên Việt Báo được nhiều vị Viện Chủ và Trú Trì các chùa trong vùng Little Saigon cho biết các chùa thết đãi cơm, bún chay suốt hai ngày đầu năm cho hàng ngàn đồng hương Phật tử đi chùa hưởng dụng.Điều đáng mừng là các tập tục và lễ nghi truyền thống Tết tại quê nhà đã được cộng đồng người Việt tiếp tục bảo tồn và phát huy một cách sinh động tại hải ngoại. Đây chính là nếp sống văn hóa đặc thù mà cộng đồng người Việt đóng góp cho nền văn hóa Hoa Kỳ thêm đa dạng và phong phú. Nét văn hóa truyền thống dân tộc này cần được giữ gìn và trân quý .