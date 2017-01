XUỐNG ĐƯỜNG VÌ SỰ SỐNG | MARCH FOR LIFE



Mục sư Tiến sĩ Phan Phước Lành









Hôm qua, thứ Sáu ngày 27 tháng 1 năm 2017, hàng trăm ngàn người đã xuống đường ở Thủ Đô Hoa Thịnh đốn để Diễn Hành Vì Sự Sống lần thứ 44. Đây là phong trào Bảo Vệ Sự Sống cho các thai nhi hay nó rõ hơn là phong trào chống phá thai. Cuộc biểu dương này đã được hình thành từ năm 1973, khi Tối Cao Pháp Viện cho phép phá thai theo yêu cầu. Phá thai là một vấn đề gây tranh luận dữ dội tại Hoa Kỳ giữa hai khuynh hướng: Quyền được sống của thai nhi hay Quyền chọn lựa của bà mẹ. Sứ mệnh của tổ chức March For Life là "to provide all Americans with a place to testify to the beauty of life and the dignity of each human person" “Cung cấp cho mọi Người Mỹ một nơi để bày tỏ vẻ đẹp của sự sống và thiên mệnh của mỗi con người.”

Một vài con số cho thấy phá thai tại Hoa Kỳ đang giảm xuống đáng kể trong những năm qua. Theo CDC - Centers for Disease Control and Prevention – cho biết năm 1970 có 193,491 vụ phá thai, năm 1980 có 1,297,606 vụ phá thai, năm 1990 có 1,429,247 vụ phá thai, năm 2000 có 857,475 vụ phá thai, năm 2010 có 765,651 vụ phá thai. Từ năm 1970 đến năm 2013 có tổng cộng có 51,888,303 (gần 52 triệu) thai nhi bị giết khi còn ở trong bụng mẹ. Tuy vậy, trên thực tế con số này còn cao hơn. Những con số phía trên chưa chính xác vì có nhiều tiểu bang không báo cáo về cơ quan CDC. Dầu vậy chúng ta thấy được tỉ lệ phá thai giảm dần kể từ đỉnh cao của của nó là năm 1990. Phong trào chống phái thai mơ ước một nước Mỹ không còn phá thai trong thế hệ kế tiếp.



LÝ DO NHIỀU NGƯỜI ỦNG HỘ BẢO VỆ THAI NHI

Thai Nhi Là Một Sinh Linh. Khoa học càng tiến bộ đã giúp cho chúng ta thấy thai nhi hình thành diệu kỳ từ trong bụng mẹ. Thai nhi là một tạo vật sống, có linh hồn. Kinh thánh cũng xác định chính “Đức Chúa Trời đã nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng… Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy” (Thánh thi 139:14-16).





Thai Nhi Là Một Con Người. Dầu chưa sinh ra, nhưng mỗi thai nhi đã là một con người đang phát triển. Không thể ngồi yên để con người giết con người. Con người không được quyền giết con người vì phạm tội hình sự. Thai nhi không biết nói, chưa tự bảo vệ được chính mình, cần phải có sự bảo vệ của những người khác nếu người mẹ muốn giết thai nhi đó.



Tiềm Năng Của Xã Hội. Những thai nhi bị phá là tiềm năng rất lớn của xã hội. Có thể những thai nhi đó là những người lãnh đạo tinh thần, bác sĩ, giáo sư, kỹ sư, công nhân, nông dân… Chính Steve Jobs, sáng lập viên của công ty Apple, cũng là hài nhi đã bị bỏ và được nhận về nuôi từ khi mới sinh. Nếu ông bị mẹ giết từ trong lòng mẹ thì có phải chúng ta đã mất đi một nhân tài không?



Niềm Tự Hào. Bảo vệ sự sống là niềm tự hào của mỗi bà mẹ. Không ai tự hào vì mình đã phá thai, chỉ có những người mẹ tự hào vì mình sinh con. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến mức nào, nếu mang thai thì cứ sinh con vì đó là niềm tự hào của người mẹ. Nếu nuôi không nổi, hãy cho người khác nhận làm con nuôi, đừng nên phá thai, ngoại trừ thai nhi ảnh hưởng đến sự sống còn của người mẹ. Tôi được biết những người mẹ đã lầm lỡ phá thai mà phải ân hận suốt đời.



Chúc mừng kỳ diễn hành vì sự sống năm nay đã thành công tốt đẹp. Tôi thính nhất là bài phát biểu của phó Tổng Thống Pence và Dân Biểu Mia Love. Sự sống đã đắc thắng là sự khích lệ lớn lao của phó Tổng Thống. Đây là lần đầu tiên diễn hành vì sự sống có chính phó Tổng Thống đến phát biểu. Còn Dân Biểu Mia Love, người phụ nữ gốc Phi-châu đầu tiên được bầu làm Dân Biểu tại tiểu bang Utah, là hình ảnh của một em bé sơ sinh đã được cha mẹ là người tị nạn từ Hai-ti nuôi dưỡng trong hoàn cảnh hết sức khốn khó.



Khai bút đầu năm từ Seattle, WA nhân ngày Mồng Một Tết.