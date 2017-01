Gốc Á Khi Nộp Đơn Xin Việc Bất Lợi hơn Người Gốc Anh

MONTREAL, Canada – Chuyện xảy ra ở Canada… hẳn là cũng tương tự ở Hoa Kỳ.Một cuộc nghiên cứu mới ở Canada cho thấy người gố Á tìm việc vẫn gặp bất lợi, bất kể có bằng cấp cao hơn.Nghiên cứu này cho biết ngưỡi tìm việc mang tên Á châu và có văn bằng Cao học (Thạc sĩ) ít được gọi phỏng vấn hơn, so với người tìm việc có tên gốc Canada-Anh và chỉ có văn bằng Cử nhân.Nghiên cứu này khảo sát về tỷ lệ điện thoại để gọi phỏng vấn đối với các bản tiểu sử (resume) khi nộp đơn xin việc, trên đó người nộp đơn có tên gốc Á và người có tên gốc Anh. Người có tên gốc Á ít được gọi phỏng vấn hơn.Bất kể rằng văn bằng Cao học có thể tăng cơ may cho ứng viên gốc Á được gọi, nhưng không bù đắp nổi khoảng cách, và viễn ảnh không tốt hơn, khi so với người có tên gốc Anh và chỉ có bằng Cử nhân.Nghiên cứu cho thấy khi nộp đơn vào mộtc ông ty có hơn 500 nhân viên, khi so với tên người gốc Anh, người nộp đơn có tên gốc Á ít hơn 20.1% cơ may được gọi phỏng vấn; đối với công ty cỡ trung, là ít hơn 39.4%, và công ty nhỏ, ít hơn 37.1%.Nghiên cứu này thực hiện chung bởi 2 đại học University of Toronto và Ryerson University, cho thấy thách thức là, hơn 70% nhân viên hãng tư tại Canada làm việc cho các công ty có ít hơn 100 nhân viên.Paul Nguyen, 36 tuổi, sinh tại Canada từ ba mẹ là người Việt, nói rằng anh không ngạc nhiên, vì đã thấy một bạn gốc thiểu số có bằng Tiến sĩ đã bị bỏ lơ việc thăng cấp để giành cơ hội đó cho một người gốc Anh có bằng Cử nhân.Thực tế, ba mẹ Nguyen đổi tên anh sang Paul, khi anh ở Lớp 8, vì tên gốc là Phương thường bị đánh vần sai, hay đọc sai.