Hoa Tết Kém Đẹp, Giá Lại Tăng, Khách Mua Cân Nhắc

Những loại hoa, kiểng gốc từ miền Tây, miền Bắc bày bán tại Chợ hoa Tết Đinh Dậu công viên Gia Định.

SAIGON -- Do thời tiết không thuận lợi, sản lượng và chất lượng hoa tết năm nay sụt giảm so với mọi năm nên giá cả có xu hướng nhích lên. Do đó, người mua cân nhắc, đa số đợi đến ngày 29, 30 Tết mới mua hoa để được giá hạ, theo Tuổi Trẻ (TTO).Từ ngày 23 ÂL, các chợ hoa tết ở Sài Gòn như công viên Gia Định (Gò Vấp) công viên 23-9 (quận 1), công viên Lê Văn Tám (quận 1), công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình)… cùng hàng trăm điểm bán hoa tết khác đã ngày càng nhộn nhịp.TTO dẫn lời anh Dũng, bán hoa đào tại công viên Hoàng Văn Thụ (Tân Bình), cho biết phải mất hơn ba ngày anh mới đưa được xe đào tết từ Thái Bình vào đến Sài Gòn và anh rất hi vọng năm nay đào bán chạy cũng như được giá, bởi nhiều loại hoa kiểng thất mùa do thời tiết thất thường.Vừa tưới nước cho các gốc đào, anh Dũng vừa hướng dẫn cho khách mua biết cách chăm sóc, trưng bày.“Từ sáng đến giờ, tôi bán hơn 20 gốc rồi, sức mua sẽ tăng trong vài ngày tới nên tôi phải thuê thêm người phụ bán chứ 4 người thì không xuể” - anh Dũng nói.Gần đó, bà Thu Trang đang giới thiệu với khách hỏi mua những cây bưởi Diễn (Hà Nội) ghép phật thủ với giá lên đến 20 triệu đồng/cây và được đưa vào Sài Gòn từ đầu tháng chạp. “Ở miền Nam chưa thể trồng được giống này nên nhiều người tò mò và thích thú. Những cây bưởi quả càng to, vàng, nhiều chùm giá lại càng cao. Ngoài ra, gốc to đẹp cũng là yếu tố quyết định giá cả” - bà Trang nói.Theo nhận định của TTO, so với mọi năm, hoa kiểng tết năm nay không có nhiều loại mới, trừ một số loại kiểng Đài Loan lá nhỏ được nhập về bán thăm dò. Loại kiểng tạo hình con gà được khách hàng đặt mua nhiều, trong đó nhiều cây kiểng hình con gà cao có giá 5 - 7 triệu đồng/cặp. Riêng về hoa đào, tết năm nay được đưa vào Sài Gòn nhiều hơn, trong đó chủ yếu là loại có giá trung bình 1.5 - 4 triệu đồng/gốc, những gốc nhiều năm tuổi có giá 15 - 25 triệu đồng/gốc.Vợ chồng anh Bình - chị Minh (Gò Vấp) cho biết do ảnh hưởng thời tiết, chất lượng mai vàng năm nay không đẹp nên gia đình chị chọn mua hoa đào chưng tết.Chọn mua một cây tắc với giá 1 triệu đồng của chị Mộng, ông Hạnh (Q.10) cho biết so với mọi năm, chất lượng kiểng năm nay không đẹp bằng nhưng giá cao hơn năm trước.Trước đó, ngay từ ngày 21-1, dọc bến Bình Đông (Q.8), ngoài các gian hàng hoa mai có vẻ nhộn nhịp hơn, phần lớn các loại cây hoa kiểng khác chưa có nhiều khách đặt mua mà chủ yếu là đến hỏi giá, theo TTO. Ông Hồ Văn Chiến (Q.8) thừa nhận: “Tui nghe nói nguồn cung hoa kiểng tết năm nay giảm, giá cả cao hơn mọi năm, nên cố gắng chờ đến ngày cuối cùng mới mua. Hi vọng giá sẽ rẻ hơn” - ông Chiến nói.TTO dẫn lời chị Trần Thị Tú (Cái Mơn, Bến Tre), đã đưa tắc kiểng lên Sài Gòn bằng ghe, cũng thừa nhận tắc kiểng năm nay không chỉ số lượng giảm mà chất lượng cũng kém hơn mọi năm do bị ảnh hưởng của nhiễm mặn kéo dài và thời tiết thất thường.“Không riêng gì tắc kiểng, hầu hết các loại hoa kiểng tại các nhà vườn miền Tây đều giảm mạnh về lượng và cả chất, dù giá tắc năm nay dự báo tăng 20% nhà vườn cũng chưa chắc hòa vốn” - chị Tú nói.Hai bên đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức), tình hình cũng không phần khởi lắm đối với cácnhà vườn từ khắp nơi đến bày bán hoa và kiểng tết.TTO dẫn lời bà Đặng Thanh Vân (ở Tuy Hòa, Phú Yên, điểm bán hoa cúc Phú Yên) lo lắng cho biết năm nay cúc không đẹp bằng mọi năm do hoa nhỏ và thân cây mảnh, nên khó bán được giá tốt để bù lại lượng cúc bị hao hụt.“Do ảnh hưởng của những đợt lũ cuối năm, vườn cúc nhà tui chỉ còn được khoảng 200 cây đạt chuẩn bán tết. Với số lượng này, đưa vào bán tại Sài Gòn đã bị phí vận chuyển ăn hết, chưa kể công cán nhưng chẳng lẽ... đổ bỏ vì để lại bán tại vườn chẳng có ai mua” - bà Vân than.Cạnh đó, dù đã bán được gần 60 chậu hoa các loại nhưng bà Điệp (Sa Đéc, Đồng Tháp) cho biết vẫn rất lo vì chất lượng hoa không đẹp nên nhiều khách đến xem rồi bỏ đi. “Nếu bán giá bằng hoặc thấp hơn mọi năm thì bị lỗ nặng do số lượng hoa bị hư hại hơn 30%, nhưng bán với giá cao cũng khó vì chất lượng hoa kém hơn mọi năm” - bà Điệp nói.