3 Nơi Ở Cali Làm Chủ Xe Rất Phiền: San Francisco, Oakland, Anaheim

Số người Mỹ lái xe đi làm một mình đang gia tăng, theo dữ liệu từ Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho biết.Với sự gia tăng tài xế tạo ra kẹt xe, có nghĩa là tốn thêm thời gian và tiền bạc hơn vào xe cộ. Một số thành phố được trang bị tốt hơn để đối phó với tình trạng đông tài xế lái xe, kiểm soát tình trạng trễ nãi vì kẹt xe và tắc nghẽn tới mức tối thiểu. Nhiều thành phố khác được trang bị với những đường phố có thể đi bộ và các chọn lựa phương tiện di chuyển đông người khả tín, làm cho việc làm chủ xe trở nên ít cần thiết hơn.Dựa trên các điều này và những yếu tố khác để tìm ra những thành phố tồi tệ nhất cho việc làm chủ một chiếc xe. Đặc biệt dựa vào số giờ tốn trong kẹt xe mỗi năm đối với một tài xế trung bình, tốn kém hàng năm do kẹt xe đối với tài xế trung bình, số xe hơi bị đánh cắp, số tiền mua sắm đồ sửa xe và nhà đậu xe đối với mỗi tài xế, chỉ số căng thẳng của người lái xe đi làm và các chọn lựa không phải lái xe mà người dân có thể tìm ra chung quanh.Trong danh sách 9 thành phố tồi tệ nhất cho người có xe thì California chiếm 3 thành phố. Sau đây là 9 thành phố tồi tệ nhất cho người có xe.1- Newark của tiểu bang New Jersey: Newark nằm cạnh New York, nơi có 5 triệu người lái xe trong số 19 triệu dân, nên hễ lái xe ra đường là bị kẹt cứng. Thành phố này còn đứng hàng thứ 8 về số xe bị trộm cắp.2- San Francisco của California: Nạn kẹt xe tại đây làm trung bình một tài xế tốn $1,600 mỗi năm. Đây cũng là thành phố có số xe bị đánh cắp nhiều nhất trên cả nước Mỹ.3- Thủ Đô Washington: Trung bình một người lái xe đi làm phải tốn 82 giờ mỗi năm vì nạn kẹt xe, nếu tính ra tiền thì là $1,834 một năm.4- Oakland của California: Trong năm 2014 thành phố này có 6,400 xe hơi bị trộm cắp, hay cứ 1,000 cư dân thì có 15 xe hơi bị đánh cắp. Một tài xế trung bình phải mất 78 giờ một năm vì bị kẹt xe.5- Arlington của Virginia: Tài xế ở thành phố này mất 82 tiếng đồng hồ vì kẹt xe trong một năm. Điều đó có nghĩa là một tài xế phải tốn $1,834 một năm vì nạn kẹt xe.6- Portland của Oregon: Các tài xế ở thành phố này phải mất 52 giờ, nếu tính ra tiền là $1,200 một năm vì nạn kẹt xe. Không những bị kẹt xe, tài xế trong thành phố này còn bị nạn khó tìm chỗ đậu xe.7- Anaheim của California: Thành phố này bị xếp hạng 3 trên toàn quốc vì tốn nhiều thì giờ trong nạn kẹt xe và hạng thứ 5 tốn kém vì kẹt xe.8- New York của New York: Thành phố này nổi tiếng có hệ thống chuyển chở công cộng tốt nhất. Nhưng với các tài xế thì trung bình tốn $1,700 mỗi năm vì nạn kẹt xe, chờ đèn xanh đèn đỏ.9- Seattle của Washington: Trung bình một tài xế trong thành phố này phải mất 63 giờ vì kẹt xe mỗi năm. Và nạn xe bị trộm cắp cũng cao, đứng hạng 4 trên toàn quốc tính theo mỗi 1,000 cư dân.