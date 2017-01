Ngũ Giác Đài: Xét Lại Giá Mua F-35 Và Air Force One

WASHINGTON - Bộ quốc phòng đang tra cứu hồ sơ với mục đích xem xét khả năng giảm chi phí với chiến đấu cơ hiện đại F-35 và phản lực cơ Air Force One phục vụ TT.Tài liệu Bạch Ốc công bố hôm Thứ Sáu xác nhận nỗ lực tiết kiệm ngân sách với 2 chương trình lớn kể trên.Chiến đấu cơ F-35 do Lockheed Martin chế tạo đã bị TT Trump đả kích là quá cao giá. Ông Trump cũng đề nghị so sánh hiệu quả của F-35 và F-18 để chọn đặt hàng F-18 thay vì F-35.Dự án F-35 ước lượng 379 tỉ MK, là chương trình chiếm 20% trong doanh lợi toàn năm của Lockheed Martin (là 46.1 tỉ MK).