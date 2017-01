Quốc Tế: VN Hãy Vào Thế Kỷ 21

HANOI -- Ngày xuân, nhiều hội đoàn quốc tế kêu gọi nhà nước CSVN hãy tôn trọng nhân quyền, trả tự do những người phê phán chính phủ.Bản tin RFI ghi rằng hai tổ chức quốc tế Theo dõi nhân quyền Human Rights Watch và Ủy ban bảo vệ Nhà báo Commitee to Protect Journalist kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tứccho blogger Trần Thị Nga và phóng viên độc lập Nguyễn Văn Oai cũng như một loạt blogger khác bị bắt từ tháng 9/2016, chỉ vì vận động cho các quyền tự do cơ bản nhất được tôn trọng.Trong thông cáo báo chí đề ngày 27/01/2017 từ New York, tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch HRW tố giác «một đợt bắt giữ mới những người phê phán chính phủ», ba người trong vòng 10 ngày. HRW kêu gọi Hà Nội trả tự do cho nhà họat động nhân quyền Trần Thị Nga, bị bắt ngày 21/01/2017 tuy còn hai đứa con thơ 7 và 4 tuổi, hủy bỏ mọi cáo buộc có động cơ chính trị như "tuyên truyền chống nhà nước".Tổ chức nhân quyền Mỹ đặc biệt chú ý đến trường hợp của 9 nhà họat động khác như cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Oai, bị công an Nghệ An bắt lại vào ngày 19/01/2017, và thanh niên Công giáo Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi, bị bắt ngày 21/01. Hai thanh niên này tham gia vào cuộc vận động phản đối công ty thép Formosa xả chất độc xuống biển gây thảm nạn môi trường tại bốn tỉnh miền Trung.Trong những tháng cuối năm 2016, chính quyền Việt Nam cũng đã bắt một loạt blogger bị xem là phê phán chính phủ như Nguyễn Danh Dũng , tháng 12/2016, bác sĩ Hồ Hải vào tháng 11, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tháng 10 và bốn người Thượng, tín đồ Tin lành ở Gia Lai vào tháng 9.Giám đốc châu Á HRW Brad Adams kêu gọi Việt Nam hãy «gia nhập thế kỹ 21, loạt bỏ những đạo luật hình sự hà khắc, lỗi thời».Cùng ngày, một tổ chức quốc tế khác là Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ cũng lưu ý trường hợp hai blogger Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Hóa, nói về những hoạt động thông tin của họ và hành động trấn áp của chính quyền.CPJ yêu cầu chính quyền Việt Nam nhanh chóng thả bà Trần Thị Nga và thanh niên Nguyễn Văn Hóa vô điều kiện và không nên cư xử với nhà báo như kẻ phạm tội hình sự.Trong khi đó, bản tin BBC ghi nhận lời ông Shawn Crispin, đại diện CPJ tại Á châu nói trong thông cáo rằng: "Việt Nam nên ngưng đối xử với nhà báo như tội phạm."