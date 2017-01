May Giúp Trump Định Hình Chính Sách Quốc Tế; Thủ Tướng Anh Là Lãnh Đạo Ngoại Quốc Đầu Tiên Gặp Trump

PHILADELPHIA - Thủ Tướng của vương quốc Anh đã lên tiếng với các nhà lập pháp của đảng CH tại Philadelphia, nơi họ hội thảo trong thời gian nghỉ họp tại thủ đô.Thủ Tướng Theresa May tán duơng thắng lợi bầu cử của đảng CH và nhận là vinh dự đuợc phát biểu với họ vào buổi bình minh của kỷ nguyên mới của nước Mỹ tái sinh. Bà May khẳng định: Hoa Kỳ và Anh phải sát cánh để cùng mạnh, nhưng thời kỳ của can thiệp quân sự ở ngoại quốc đã qua rồi.CNN tường thuật: nhà lãnh đạo hành pháp UK cũng nhắn gửi chính quyền Trump 1 số thông điệp nghiêm khắc, hô hào không từ bỏ thỏa ước nguyên tử Vienna đã cùng ngũ cuờng ký kết với Iran tại Vienna trong Tháng 7-2016.Bà May kêu gọi chính quyền Trump giúp các lân bang Nga phòng thủ đồng thời hậu thuẫn các định chế quốc tế gồm NATO.Thủ Tướng May là nhà lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên hội kiến tân TT Trump tại Bạch Ốc – bài diễn văn của bà tại Philadelphia hôm Thứ Năm rõ ràng là giúp ông Trump định hình quan điểm về thế giới.Bà công nhận lãnh đạo do Hoa Kỳ và vương quốc cung cấp không chỉ giúp thắng các cuộc chiến và vuợt qua khó khăn, mà còn là tạo thành thế giới hiện đại – theo lời bà, 2 nước có trách nhiệm lãnh đạo.Bà May lưu ý các nhà lãnh đạo CH: bà cũng là phe bảo thủ và là người tin vào nhu cầu giao quyền cho quốc dân.Về Nga, Thủ Tướng May khuyến cáo thận trọng, nên tiếp cận Nga ở thế mạnh và xây dựng các quan hệ đưa tới hợp tác hơn là xung đột.UK là thị trường nhập cảng hàng hoá Hoa Kỳ lớn hạng 5 – Thủ Tuớng hy vọng thương ước song phương có thể đạt tới sau những tháng sắp tới.