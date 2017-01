Bộ Nội An Mỹ: Ngưng Phỏng Vấn Người Tị Nạn Ở Ngoại Quốc; TT Obama Cho Phép Nhận 110,000 Người Tị Nạn Trong Năm 2017

WASHINGTON - Với ý trông đợi hành động thay đổi chính sách di trú của tân TT, Bộ nội an ra lệnh tạm ngưng các chuyến xuất ngoại của viên chức đi phỏng vấn dân tị nạn ở nước ngoài, theo 2 nguồn thông thạo.Quyết định này làm ngưng sự tiếp nhận người tị nạn tương lai, bởi phỏng vấn là phần thiết yếu trong tiến trình tái định cư.1 nguồn tin cho hay: những viên chức liên quan đã đuợc thượng cấp thông báo hôm Thứ Tư.Điều này có nghĩa là dù TT Trump chưa phát lệnh ngưng, các tiếp nhận tương lai phải bị đình hoãn.Ông Trump đuợc trông đợi ký tiếp 1 số sắc lệnh trong nay mai, để thực hành các hưá hẹn tranh cử, gồm thay đổi chính sách di trú.Phát ngôn viên Gillian Christensen của thẩm quyền di trú liên bang (USCIS) thuộc hệ thống Bộ nội an xác nhận đã hoãn 1 số chuyến xuất ngoại của viên chức phỏng vấn, nhưng không là chính thức bãi bỏ.TT Obama cho phép nhận 110,000 người tị nạn trong tài khoá 2017 so với 85,000 nguời trong tài khoá trước.