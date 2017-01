1/3 Dân Cali Muốn Ly Khai Liên Bang

SACRAMENTO - Sáng kiến gọi “Calexit” đã được đệ nạp văn phòng của viên chức thường vụ tiểu bang California để vận động ly khai với liên bang Hoa Kỳ.Kế hoạch Calexit yêu cầu cử tri thu hồi những điều trong hiến pháp tiểu bang khẳng định California là 1 phần bất khả phân của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.1 khảo sát nhận thấy 1/3 dân California muốn ly khai vì không công nhận TT Trump tuy đề nghị Calexit không nói tới TT Trump.Thường vụ viên Alex Padilla cho biết nhóm vận động là Yes California Indepencence Campaign được phép bắt đầu thu thập 600,000 chữ ký để trưng cầu dân ý.Các nỗ lực tương tự để California trở thành 1 quốc gia độc lập từng thất bại.Phó chủ tịch Marcus Evand của Yes California tuyên bố “Hoa Kỳ ghét California trong khi cử tri đi bầu theo cảm tính – chúng tôi có phiếu tán đồng nếu tổ chức hôm nay”.Ban vận động phải trình đủ số phiếu hợp lệ theo hạn kỳ đã định là ngày 25-7.