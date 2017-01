Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt 3 Người Iraq Bị Nghi Chế Bom Cho ISIS

ISTANBUL - Nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tống giam 3 anh em di dân Iraq bị tình nghi chế bom tự sát cho tổ chức gọi là “nhà nước Hồi Giáo – ISIS”.Thông tấn chính thức Anadolu cho biết: 3 nghi can bị bắt trong 1 cuộc hành quân lục soát của cảnh sát tại Samsun, 1 thành phố ven Hắc Hải – họ định lập xưởng làm bom tại Mosul để cung cấp cho quyết tử đánh bom thí mạng của.Công tố vùng tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ đang mở chiến dịch an ninh chống klhủng bố Hồi Giáo.Ngoài ra, có tin chiến dịch bình định biên giới gọi là Euphrates Shield xuất quân từ 5 tháng qua đưa tới tổn thất lớn và là thử thách với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong thời kỳ thanh trừng hậu đảo chính.Mục tiêu giành chiếm thành phố Al-Bab tỏ ra là gay go hơn dự kiến – tổng kết của AFP ghi: Thổ Nhĩ Kỳ mất 48 binh sĩ trên chiến trường Al-Bab, đa số sau ngày 10-12.