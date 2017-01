Học Sinh Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam

Mừng Xuân Đinh Dậu







Chủ Nhật ngày 22/1/2017 vừa qua hàng trăm học sinh của Trường Việt Ngữ - Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam (TTVHVN) cùng đông đảo phụ huynh và đồng hương đã tham gia Lễ Tất Niên đón mừng Xuân Đinh Dậu tại Hội Trường của Warner Middle School, trên đường Newland, gần góc Westminster Ave.

Tuy cơn mưa của mùa Đông năm nay đã đổ xuống nặng hạt, nhưng đã không làm các em nhỏ học sinh và đồng hương nản lòng, mà trái lại đã đến tham gia thật đông đủ .



Sau phần nghi thức làm lễ chào quốc kỳ, các em học sinh đã lên sân khấu tặng quà Tết cho các Thầy, Cô của mình để ghi nhớ công ơn dạy dỗ trong suốt nhiều năm qua. Tiếp theo đó là các màn văn nghệ gồm múa, võ thuật, đồng ca, đơn ca v.v do chính các em trình bày và đã được đa số các khán giả hôm đó khen ngợi.





Trong số các quan khách tham dự Lễ Tất Niên năm nay chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của Thị Trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster, cùng nghị viên Sergio Contreras, Luật Sư Jamison Power và Cô Frances Nguyễn Thế Thủy của Học Khu Westminster, Bà Hiệu Trưởng Shannon Villanueva của Trường Tiểu Học Cecil DeMille, trên đường Van Buren, Midway City, nơi đang có các lớp dạy chương trình Song Ngữ Anh-Việt cho các em từ lớp Mẫu Giáo trở lên, Bà Renae Bryant là Giám Đốc Chương Trình Dual Language Immersion Program của Học Khu Westminster, GS Nguyễn Song Thuận Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Thầy Vũ Hoàng và Thầy Nguyễn Văn Khoa của Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, Bà Vũ Bội Tú của Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Ông Đoàn Ngọc Đa và phái đoàn Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng. Đặc biệt trong số phụ huynh và ông bà của các em học sinh đến tham dự lễ Tất Niên năm nay chúng tôi thấy có sự hiện diện của Ông Bà Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị của QLVNCH, năm nay tuy đã 90 tuổi mà vẫn còn rất khỏe mạnh. Ông Bà có cô cháu ngoại học tiếng Việt tại TTVHVN và tham gia trong chương trình văn nghệ cho ông bà xem!















Qua nhiều năm cố gắng cải tiến trong phương cách dạy tiếng Việt, và được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh, TTVHVN năm nay đã có con số kỷ lục trên 820 học sinh ghi danh theo học Việt Ngữ mỗi chủ nhật hàng tuần từ sáng đến chiều. Tại TTVHVN có tổng cộng 33 lớp học từ nhiều trình độ khác nhau, do khoảng 50 thầy cô giáo đảm trách.

Đa số các em học sinh là thế hệ thứ hai, hay thứ ba sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Để có thể đáp ứng nhu cầu và hướng dẫn các em nhỏ – độ 5 tuổi - trong việc học Tiếng Việt một cách có hiệu quả, trong niên khóa nầy TTVHVN đã mở ra các lớp “Vỡ Lòng”, tương đương với Pre-School trong hệ thống giáo dục của Mỹ, để các em có dịp làm quen với cách phát âm, nhận diện mặt chữ, nghe và hiểu các điều căn bản hay gặp hàng ngày tại nhà và nơi công cộng, để các em có đủ hiểu biết khi vào học lớp kế tiếp là Mẫu Giáo (Kindergarten) bắt đầu với các chữ cái, nguyên âm, phụ âm và cách ráp chữ v.v.

Sách giáo khoa của TTVHVN do một Ban Tu Thư, gồm có thành viên của Ban Quản Trị , Ban Giảng Huấn cùng nhau biên soạn và đều được bổ túc, hoàn chỉnh hằng năm. Đặc biệt tất cả các sách giáo khoa do TTVHVN xuất bản được sự cố vấn và giúp đỡ của Thầy Nguyễn Hữu Bào trước khi được in ra. Một số bài viết ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của ông được trích ra, đem vào sách giáo khoa của TTVHVN cho con em chúng ta học.

Cũng nên nhắc ở đây là Thầy Nguyễn Hữu Bào là một nhà giáo có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và soạn sách giáo khoa cho bậc Tiểu Học thời Việt Nam Cộng Hòa, cùng với Thầy Bùi Văn Bảo.



Ngoài việc dạy tiếng Việt, TTVHVN còn khuyến khích các em học sinh tham gia các sinh hoạt văn hóa như đóng góp vào ngày Lễ Hai Bà Trưng do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương tổ chức, hay tham gia Tết Trung Thu tại Mile Square Regional Park, tham dự các cuộc thi viết chính tả do Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức.

Một điểm đặc biệt của TTVHVN là tổ chức chào cờ vào đầu năm Âm Lịch tại Tượng Đài Việt Mỹ ở Freedom Park để nhắc nhở các em học sinh là chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ là nhờ công ơn của các anh chiến sĩ VNCH và Đồng Minh đã hy sinh để bảo vệ Tự Do và Dân Chủ. Và không quên nguồn gốc chúng ta là những người tỵ nạn Cộng Sản , cha ông các em đã phải rời xa quê hương tìm đường ra nước ngoài để đem lại một cuộc sống và tương lai tươi sáng cho các em. Năm nay TTVHVN sẽ tổ chức buổi lễ chào cờ đầu năm Đinh Dậu tại Tượng Đài Việt Mỹ vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 2 , 2017 vào lúc 9:30 AM. Xin mời tất cả đồng hương cùng đến tham dự với các em học sinh của TTVHVN.



Trong vòng 23 năm qua, TTVHVN đã được may mắn hoạt động tại Warner Middle School, trên đường Newland, Westminster City với sự giúp đỡ của các viên chức địa phương trong cộng đồng và Học Khu Westminster, qua nhiều giai đoạn của các Tổng Quản Trị của Học Khu (Superintendent) cũng như các vị dân cử trong Hội Đồng Giáo Dục (School Board Trustees). Tất cả đều có một mục đích chung là duy trì và phát huy Văn Hóa Việt trong đất nước mến yêu của chúng ta là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.





Mọi chi tiết về chương trình học tiếng Việt tại TTVHVN, xin quý vị liên lạc về văn phòng (714) 894-6319 hay website www.ttvhvn.com

Little Saigon, Nam California những ngày cuối năm Bính Thân!

1/26/2017

Võ Văn Thiệu

Uỷ Viên Giáo Dục – Ban Quản Trị - TTVHVN