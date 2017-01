Quân Syria Tự Do Bị al-Nusra Tấn Công Tại Tây Bắc

DAMASCUS - Hôm Thứ Tư, lực lượng The Levant Conquest Front trước đây được biết với tên al-Nusra Front có liên lạc với al-Qaeda, tấn công 5, 6 thành phần của FSA (quân đội Syria tự do) tại vùng tây bắc Syria, là thành trì sau cùng của phe chống chế độ Assad.FSA là nhóm nổi dậy ôn hoà lớn nhất – The Levant Conquest cũng đuợc biết với tên khác là Jabhat Fateh al-Sham cho hay họ phải ra tay trước để phá âm mưu hạ uy tín của đối phương. Họ nói “Hội nghị và thương luợng làm lạc hướng cách mạng để hướng tới hoà giải với chế độ tội ác của Assad”, ám chỉ hội nghị quốc tế về Syria họp tại Astana. The Levant Conquest không đuợc mời họp tại thủ đô Kazakhstan, tổ chức bởi Nga là hậu thuẫn của Assad và Thổ Nhĩ Kỳ là hậu thuẫn của FSA.Trong năm qua, al-Nusra cắt liên lạc với al-Qeada và lấy tên The Levant Conquest. Trươc đợt tấn công FSA tuần này, The Levant chuẩn bị sáp nhập với Ahrar al-Sham, là 1 phe vũ trang Hồi Giáo khác tham chiến tại tỉnh Idlib.Nhưng Ahrar al-Sham cảnh cáo The Levant chớ bạo động khi bác các đề nghị hoà giải với FSA. Thủ lãnh Abu Ammar al-Omar của Ahrar al-Sham khẳng định “Không cho phép, bất kể giá phải trả, ngay cả khi chúng tôi là nạn nhân của tình thế này”.