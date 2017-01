Mía Đường Tăng Giá

Báo Nông Nghiệp VN ghi rằng theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Hiệp hội Mía đường Việt Nam, giá đường thế giới tính đến tháng 12/2016 tăng 30% so với đầu năm. Vụ sản xuất 2016/17 là vụ thứ 2 liên tiếp sản xuất đường thiếu hụt so với nhu cầu, dẫn đến giá đường hồi phục. Tính trung bình/năm, so với năm 2015, giá đường thô tăng từ 14,90 cents/lb lên 19,20 cents/lb (tăng 29%). Giá đường trắng tăng từ 373,25 USD/tấn trong 2015 lên 498,13 USD/tấn năm 2016 (tăng 33%).