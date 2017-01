Hội Đồng Thành Phố San Jose Tỉ phiếu 11-0 Đồng Ý Cấm Cờ Đỏ

Trong phòng họp của Hội đồng Thành phố San Jose.

Hai thanh niên lên tiếng phản đối nghị quyết cấm cờ đỏ, người trong hình bên phaỉ là Chris Lê.

Vào đêm thứ Ba 24/1/2017 vào lúc 7:30pm, Hội Đồng Thành Phố San Jose có cuộc họp thường kỳ để biểu quyết một số công việc của thành phố. Đặc biệt đêm nay, trong nghị trình, ở tiết mục 3.8 có một nghị quyết có liên quan đến cộng đồng người Việt tại San Jose. Đề mục nầy được ghi nguyên văn như sau: “Resolution Reaffirming Prior Recognition of the Vietnamese Heritage and Freedom Flag as the Official Flag of the Vietnamese-American Community in San José and Opposing the Display of the Socialist of Vietnam on City-Owned Flag Poles.”Cuộc họp diễn ra tại văn phòng thành phố, Thị trưởng SJ Sam Liccardo chủ tọa và có tất cả 10 Nghị viên hiện diện; về phía cộng đồng Việt Nam có sự tham dự của một số hội đoàn và đồng hương. Người ta ghi nhận có các hội đoàn: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California, Liên Hội Cựu Quân Nhân, Khu Hội, Hội Biệt Động Quân, Thiết Giáp, Địa Phương Quân&Nghĩa Quân, Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức, Hội Phụ Nữ, Cảnh Sát Quốc Gia, Biệt Kích, Nha Kỹ Thuật, Lương Tâm Công Giáo…v.v. Nghị Viên Thành phố Westminster Bà Kimberly Hồ cũng có mặt để yểm trợ. Và một số nhân vật cộng đồng: Ông Phạm Hữu Sơn, Ông Lê Đình Thọ, Ông Trần Song Nguyên, Ông Trương Hàm, Ông Triệu Hà, Ông Ngô Tôn, Ông Hoàng Thưởng, Ông Mai Khuyên, Ông Vũ Huynh Trưởng, Bà Merry Lê, Bà Trương Ánh Tuyết, Bà Vân Lê, Ông Phan Quang Nghiệp, Ông Nguyễn Tái Đàm, KS Đỗ Thành Công, bà Tiên Bùi Ông Nguyễn Hồng Dũng, Brian Công Đỗ (Đại diện cho DBLB Ro Khanna)…v.v. Số người tham dự khoảng hơn 200, trên tay mỗi người đều có lá cờ Vàng, và những hình ảnh đàn áp, bắt bớ, giam cầm của CSVN đối với những người đòi tự do dân chủ và nhân quyền.Mở đầu cho mục 3.8, NV Tâm Nguyễn (D.7) chào mừng mọi người, và sau đó ông trình bày lý do đưa nghị quyết nầy ra HĐTP. Có những lý do chính yếu: San Jose là nơi cư trú của người Việt tị nạn cộng sản, lá cờ Vàng là biểu tượng, là di sản của người Việt tại địa phương, thành phố đã vinh danh lá cờ Vàng, thành phố đã có quyết định cấm cửa cán bộ CS đến thành phố, lá cờ đỏ không đại diện cho người Việt tại địa phương…lá cờ đỏ là đại diện cho thể chế độc tài, không có nhân quyền không có tự do..v.v. Để minh chứng cho lời trình bày, trên màn hình đã có những hình ảnh LM Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng, bà Trần Thị Nga (vài ngày trước bị CSVN bắt giam) vì lên tiếng ôn hòa cho nhân quyền và dân chủ…v.v.Sau đó, người tham dự lên phát biểu. NV Kimberly Hồ là người đầu tiên. Sau khi đưa ra những lý do và trình bày về sự tác hại của lá cờ đỏ, bà nói “Chúng tôi đến đây vì tự do cho gia đình và con cái…” Bà lên tiếng ủng hộ nghị quyết, và cho biết Westminster đã có. Tiếp theo sau đó là lời phát biểu của Ông Lê Đình Thọ, LH/CQN. Ông nói ông đại diện cho những Cựu Quân Nhân VNCH tại địa phương. Ông trình bày những sự tác hại của người dân Việt bị cai trị bởi chế độ có lá cờ đỏ, những mất mát, thương tổn của người Việt đi tìm tự do khi nhìn thấy cờ đỏ, và ông kết luận bằng câu hỏi “Quý vị nghĩ thế nào khi lá cờ Nazi xuất hiện trong cộng đồng người Do Thái? Chắc quý vị đã biết?” Ông lên tiếng ủng hộ việc cấm treo cờ đỏ. Tiếp theo là ông Mai Khuyên và những đồng hương Việt tiếp nối nhau lên phát biểu. Có khoảng gần 100 người ghi tên, trong đó có Cô Vân Lê, Ông Đỗ Thành Công bà Tiên Bùi, Ông Phan Quang Nghiệp, Ông Nguyễn Văn Phép, Ông Đoàn Khánh, Ông Lê Văn Ý, bà Cao Thị Tình, bà Merry Lê, Ông Phạm Hữu Sơn, Ông Trần Song Nguyên, Ông Triệu Hà, Ông Nguyễn Văn Lý, Ông Phạm Hữu Sơn, anh Brian Công Đỗ, anh Mai Quyền… Có đủ mọi thành phần và mọi lớp tuổi. Những cụ già, những sinh viên, thanh niên nam nữ. Sau mỗi lời phát biểu, người tham dự vỗ tay và phất cao lá cờ Vàng.Người lên phát biểu đều cho biết họ là người Mỹ gốc Việt, họ là người đóng thuế cho thành phố, là cử tri bỏ phiếu bầu các nghị viên..v.v. Một ý chung trong những lời phát biểu, (tuy bị giới hạn thời gian) nhưng ngưoì ta đã đề cập đến: Tội ác do lá cờ đỏ gây ra, sự trốn chốn của người Việt Nam khi nhìn thấy lá cờ đỏ, người ta nhắc đến 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ đã tử trận, sự tác hại về tình cảm, tiền bạc nếu lá cờ đỏ xuất hiện tại SJ…v.v.Một vài lời phát biểu tiêu biểu được ghi nhận. Anh Brian Công Đỗ đại diện cho Dân Biểu Liên Bang Ro Khanna nói lên sự ủng hộ nghị quyết. Anh Khánh Đoàn, Biệt Kích, cho biết chính phủ HK đã yểm trợ cuộc chiến vì tự do dân chủ tại VN, chiếc nón anh đang đội trên đầu (chiếc mũ Bere Xanh) là của TT Kennedy trao tặng 800 cái đầu tiên khi thành lập binh chủng đặc biệt. Ông Phúc Nguyễn nêu ra hình ảnh của Mậu Thân (1968) với hơn 5 ngàn người bị CS giết chết bằng cách đập đầu, xỏ xâu chôn sống, pháo kích trường Cai Lậy giết hại trẻ em. Cụ bà Đào Nguyên Nguyễn (84 tuổi) có chồng chết trong tù cộng sản sau năm 1975, gia đình bà đã đến SJ, các con cháu đang ở đây. Bà nói (có thông dịch viên) “43 năm qua tội ác của cộng sản chất chồng, bây giờ CS đang bán đất cho Tàu cộng, dân tôi sống lầm than đói khổ. 58 ngàn người Mỹ đã hy sinh cho quê hương tôi. Các con cháu tôi làm việc tại đây, đóng thuế cho chính phủ, xây dựng đất nước nầy. Chúng tôi không còn muốn thấy cờ đỏ xuất hiện tại đây. Chúng tôi đã chạy trốn cộng sản, người Mỹ đã chết để bảo vệ tự do thì không có lý do nào chúng tôi chấp nhận lá cờ đỏ xuất hiện nơi đây…” Trong số những người phát biểu cũng có 2 người Mỹ lên tiếng ủng hộ đòi hỏi chính đáng của người Việt.Tuy nhiên, trong số những lời phát biểu cũng có 2 thanh niên chống đối. Một trong 2 người đó có anh Chris Lê. Anh cho biết cấm treo cờ đỏ là một vi phạm về quyền tự do phát biểu. Lời phát biểu của 2 thanh niên nầy bị phản đối. Người tham dự bày tỏ thái độ, Ông Thị Trưởng phải lên tiếng để vãn hồi. Được biết, trước cuộc họp nầy, Chris Lê đã có những lời phát biểu đi ngược lại quan điểm của cộng đồng người Việt...[Trước đó] Chris Lê đã đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook và đã bị nhiều người phản đối. Anh còn cho biết anh sẽ ra tranh cử Nghị Viên Quận 7 vào năm 2018 (đối đầu với NV đương nhiệm Nguyễn Tâm).Vào lúc 9:30pm, sau khi nghe tất cả những lời phát biểu của người tham dự. HĐTP bỏ phiếu. Trước khi bỏ phiếu, một số Nghị Viên cũng có lời phát biểu đồng tình với người Việt. Trong đó có: NV Lân Diệp (D.4) NV Raul Paralez (D.3), NV Magdalena Carrasco (D.5) NV Sylvia Arenas (D.8), NV Johnny Khamis (D.10).NV Nguyễn Tâm được phép nói mấy lời bằng tiếng Việt. Ông tỏ lời cảm ơn mọi người đến đông đảo. Ông cũng cho biết chỉ có đất nước nầy mới thực sự có tự do. Mọi người đều có quyền phát biểu mà không bị chận đứng, như Chris Lê. Ông nói “Ở VN làm sao có được như vậy!” Ông cảm ơn nước Mỹ.Những chiếc nút màu xanh đã hiện lên trên bảng. Tất cả 11 phiếu đồng ý thông qua nghị quyết Cấm treo cờ Đỏ trong đất của thành phố. Mọi người đứng lên bày tỏ sự vui mừng. Mọi người hân hoan ra về. Bên ngoài trời thật lạnh, nhiệt độ xuống thấp, nhưng họ cảm thấy ấm áp. Trên đường ra bãi đậu xe họ đã ôm nhau vui mừng.