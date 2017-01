Cầu Siêu Quân, Dân, Cán Chính VNCH Vị Quốc Vong Thân

Westminster (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm trước, trước ngày chuẩn bị đón Xuân, Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo tọa lạc tại số: 8962 Emerald Ave, (Góc Magnolia, Giữa Mcfadden & Edinger) Thành Phố Westminster, CA 92683, điện thoại số (714) 902-1108 do Thượng Tọa Thích Thích Thông Quán (Tâm Bình) làm Viện Chủ, đã long trọng tổ chức buổi lễ Cầu Siêu cho Anh Hùng Liệt Nữ, Chiến Sĩ Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa vị Quốc vong thân bổi lễ năm nay đã tổ chức vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật ngày 22 tháng 1 năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu 2017).Buổi lễ diễn ra thật long trọng, mặc dù trong một ngày mưa lớn nhưng một số đồng hương Phật tử trong đạo tràng Linh Sơn Pháp Bảo đã hiện diện đông đão để tham dự buổi lễ cầu siêu và tưởng niệm.Trong một ngôi chùa khiêm tốn, nhưng Thầy Viện Chủ đã dành một nơi thật trang nghiêm để đặt bàn thờ, trên bàn thờ có đầy đủ hương, hoa lễ vật.Bàn thờ với bảng Phụng Vị Anh Hùng Liệt Nữ vị quốc vong thân có tên: Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Văn Long, Thiếu Tá Ngụy Văn Thà và 73 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa với quân Trung Cộng xâm lăng cùng các chiến sĩ vô danh Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, các thuyền nhân, bộ nhân đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do, các nạn nhân chiến tranh, khủng bố….. .Buổi lễ diễn ra thật cảm động, mọi người lắng lòng đọc kinh cầu siêu để cầu nguyện cho những chiến sĩ. đồng bào sớm được siêu thoát.Sau phần nghi thức cầu siêu trước chánh điện, tiếp đến phần cúng tại bàn thờ “Phụng Vị Anh Hùng Liệt Nữ,” Thầy Viện chủ đã cho biết, theo quan niệm người xưa truyền lại cho biết: “Sanh Vi Tướng, Tử Vi Thần.”Trong buổi lễ cầu siêu, cầu nguyện, cũng như tưởng niệm mọi người đều cầu xin anh linh qúy vị hãy hộ trì cho quê hương Việt Nam sớm thoát cảnh thống trị độc tài của chế độ cộng sản, để toàn dân Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.Theo Thượng Tọa Viện Chủ tâm sự: “Tất cả chúng ta, con cháu chúng ta có được ngày hôm nay cũng nhờ vào những sự hy sinh lớn lao của các bậc cha, anh trong đó có những vị anh hùng lệt nữ mà Thầy chỉ nêu tên tiêu biểu tại nơi đây chứ ngoài ra còn biết bao những vị anh hùng khác mà vì điều kiện không cho phép nên Thầy chưa thực hiện được.”Sau phần lễ cầu siêu, Thầy Viện Chủ mời đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay tất niên do Đạo Tràng Tu Viện Linh Sơn khoản đãi.Được biết Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo ngoài những sinh hoạt Phật sự trong những ngày cuối tuần, mỗi tối đều có khóa lễ tụng kinh Dược Sư, nghe thuyết pháp… Tại đây cũng có những món ăn chay do Tu Viện làm sẵn thật đặc biệt để phục vụ cho qúy đồng hương Phật tử.Ngoài những chương trình sinh hoạt thường xuyên của Tu viện, Tu viện còn lo các phục vụ các lễ buổi lễ tang tế, v.v…Mọi chi tiết xin liên lạc: Thượng Tọa Viện Chủ: (714) 625-0518.